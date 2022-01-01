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Промокоды Золотое яблоко | Июль 2022

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Золотое яблоко: интернет-магазин косметики и парфюмерии

Любимый аромат, яркие тени для вечернего мероприятия или нежная губная помада на каждый день – не стоит отказывать себе в приятных подарках. Заглянув в онлайн-магазин Золотое яблоко, вы точно найдете вариант на любой вкус и для любой косметички! Нашумевшая площадка отличается не только огромный ассортиментом, но и внимательным подходом к каждому покупателю!

О компании и ассортименте

Gold apple – интернет-магазин, который является №1 по выручке в сфере красоты в России в рейтинге Data Insight 2021 года. Здесь представлено более 90 тысяч товаров и 2 тысяч брендов, а каждую неделю появляется еще 150 новых марок. В 2022 году в интернет-магазине появились даже непрофильные товары – роботы-пылесосы, детская одежда и даже товары для животных. Первый магазин сети открылся в 2004 году в Екатеринбурге, а до Москвы Золотое яблоко добралось только в 2017 году. Сегодня в России открыт 31 магазин, а интернет-магазин дополнительно работает еще и в Белоруссии.

В ассортименте, который предлагает популярный магазин, представлены:

  • Косметика, включая аптечные бренды
  • Косметические аксессуары (кисти, спонжи, косметички и др.)
  • Средства по уходу за лицом и телом, а также за волосами
  • Парфюмерия, товары для обычной и интимной гигиены
  • Мужская и детская линейки средств
  • Нашумевшая косметика из Японии, Кореи и Таиланда

Gold apple интернет магазин косметики

Среди главных фишек компании – клиентские дни, когда товары конкретных брендов можно покупать по максимально сниженным ценам, либо получать выгодные подарки за совершение любого заказа. Все клиентские дни обязательно анонсируются на сайте в специальном разделе. Также фирма регулярно устраивает онлайн-стримы – интересные и полезные видеообзоры разными экспертами или блогерами популярных продуктов или нашумевших косметических новинок. При помощи подобных обзоров вы точно не пропустите интересные акции и скидки в Золотом яблоке!

Об оплате и доставке ваших заказов

Всю продукцию, которую предлагает Золотое яблоко, интернет-магазин косметики, можно оформить с доставкой по всей России – в тех городах, где есть розничные магазины, возможна даже быстрая доставка в течение 2-х часов! В Москве возможна доставка прямо в день заказа (при оформлении до 15 часов). Заказы доставляются не только в пункты выдачи, но и с возможностью получения самовывозом в оффлайн-магазинах. Оплатить свои покупки можно прямо на сайте, наличными при получении, либо для оплаты можно использовать подарочные карты онлайн-магазина.

Промокоды Goldapple – ваша приятная экономия бюджета

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