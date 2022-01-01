Промокоды Золотое яблоко | Июль 2022
Золотое яблоко: интернет-магазин косметики и парфюмерии
Любимый аромат, яркие тени для вечернего мероприятия или нежная губная помада на каждый день – не стоит отказывать себе в приятных подарках. Заглянув в онлайн-магазин Золотое яблоко, вы точно найдете вариант на любой вкус и для любой косметички! Нашумевшая площадка отличается не только огромный ассортиментом, но и внимательным подходом к каждому покупателю!
О компании и ассортименте
Gold apple – интернет-магазин, который является №1 по выручке в сфере красоты в России в рейтинге Data Insight 2021 года. Здесь представлено более 90 тысяч товаров и 2 тысяч брендов, а каждую неделю появляется еще 150 новых марок. В 2022 году в интернет-магазине появились даже непрофильные товары – роботы-пылесосы, детская одежда и даже товары для животных. Первый магазин сети открылся в 2004 году в Екатеринбурге, а до Москвы Золотое яблоко добралось только в 2017 году. Сегодня в России открыт 31 магазин, а интернет-магазин дополнительно работает еще и в Белоруссии.
В ассортименте, который предлагает популярный магазин, представлены:
- Косметика, включая аптечные бренды
- Косметические аксессуары (кисти, спонжи, косметички и др.)
- Средства по уходу за лицом и телом, а также за волосами
- Парфюмерия, товары для обычной и интимной гигиены
- Мужская и детская линейки средств
- Нашумевшая косметика из Японии, Кореи и Таиланда
Среди главных фишек компании – клиентские дни, когда товары конкретных брендов можно покупать по максимально сниженным ценам, либо получать выгодные подарки за совершение любого заказа. Все клиентские дни обязательно анонсируются на сайте в специальном разделе. Также фирма регулярно устраивает онлайн-стримы – интересные и полезные видеообзоры разными экспертами или блогерами популярных продуктов или нашумевших косметических новинок. При помощи подобных обзоров вы точно не пропустите интересные акции и скидки в Золотом яблоке!
Об оплате и доставке ваших заказов
Всю продукцию, которую предлагает Золотое яблоко, интернет-магазин косметики, можно оформить с доставкой по всей России – в тех городах, где есть розничные магазины, возможна даже быстрая доставка в течение 2-х часов! В Москве возможна доставка прямо в день заказа (при оформлении до 15 часов). Заказы доставляются не только в пункты выдачи, но и с возможностью получения самовывозом в оффлайн-магазинах. Оплатить свои покупки можно прямо на сайте, наличными при получении, либо для оплаты можно использовать подарочные карты онлайн-магазина.
Промокоды Goldapple – ваша приятная экономия бюджета
Использовав при оформлении онлайн-заказа действующие промокоды Золотое яблоко, вы сможете существенно сэкономить свой бюджет. Для магазина Золотое яблоко промокод на скидку поможет найти проверенный сервис BeriBuy – достаточно зайти в каталог, скопировать любой актуальный купон Золотое яблоко и указать его в корзине интернет-магазина. Как только появится информация о скидке – можно смело завершать оформление и оплачивать ваши покупки. Новые покупатели оценят для магазина Золотое яблоко промокод на первый заказ онлайн, чтобы познакомиться с косметической продукцией на самых выгодных условиях. А постоянные покупатели смогут для каждого нового заказа всего за пару минут находить на BeriBuy действующий промокод Голд эппл для получения скидки, бесплатной доставки или приятных подарков.
С магазином Золотое яблоко ваша косметичка всегда будет пополняться только интересными новинками из мира парфюмерии и косметики! А при помощи промокода на скидку от надежной площадки-агрегатора BeriBuy покупки будут еще и финансово выгодными, существенно экономя ваш бюджет!
Показать полностью >