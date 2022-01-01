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О компании
Golden Patch – интернет-магазин, азиатская косметика в котором представлена в огромном ассортименте. Работая более 3 лет, компания осуществляет доставку по всей России, предлагая свыше 300 различных средств от зарубежных производителей:
- Кремы, маски, тоники и лосьоны
- Эмульсии, тональные средства, все для макияжа
- Средства по уходу за телом
- Аксессуары, все для волос, полости рта
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