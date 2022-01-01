Подарки в каждом заказе! Открыть Показать скидку

1. Гидрогелевая маска для губ в подарок при заказе от 1500 рублей.2. Несмываемая маска для ... Подробнее > лица при заказе от 2000 рублей.3. Очищающая маска от черных точек в подарок при заказе от 2500 рублей.4. Тканевая маска для лица в подарок при заказе 3000 рублей.5. Бомбочка для ванны в подарок при заказе 4000 рублей.6. Бесплатная доставка при заказе от 4500 рублей.Все подарки суммируются и автоматически добавляются в корзину. Скрыть