Что такое маркетплейс?

Сегодня все крупные интернет-магазины в мире работают по принципу маркетплейса: Amazon, AliExpress и eBay. Они предоставляют площадку для продаж брендам и мелким магазинам.





Дополнительные обязанности маркетплейсы делят по-разному. На Алиэкспресс продавцы сами рекламируют товар, продвигают его, общаются с клиентами, занимаются доставкой. Даже купоны вроде промокодов на скидку в Гудс.ру обычно выдает сам продавец.

Амазон выступает полным посредником на всех этапах продаж. Бренды дают свои товары на реализацию.

Есть маркетплейсы, не сосредоточенные на продаже физических товаров. Можно рассказать о массе примеров интернет-магазинов, где продаются или бесплатно распространяются приложения, игры, софт.

Если объяснять про маркетплейс, что это такое простыми словами, для примера можно взять классический торговый центр. В нем работают бутики, которые и получают прибыль от клиентов.

ТЦ должен привлечь к себе покупателей, дав магазинам зарабатывать. Основная прибыль самого центра – это аренда.

О маркетплейсе Goods.ru

Маркетплейс Goods.ru соединяет в себе 400 интернет-магазинов. Здесь представлена бытовая техника, стройматериалы, детские вещи, игрушки.





Каждый магазин, работающий в маркетплейсе, прошел его личную проверку качества. Список партнеров пополняется каждый день.







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