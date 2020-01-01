Промокоды Goods.ru | Ноябрь 2020
Goods.ru
Что такое маркетплейс?
Сегодня все крупные интернет-магазины в мире работают по принципу маркетплейса: Amazon, AliExpress и eBay. Они предоставляют площадку для продаж брендам и мелким магазинам.
Дополнительные обязанности маркетплейсы делят по-разному. На Алиэкспресс продавцы сами рекламируют товар, продвигают его, общаются с клиентами, занимаются доставкой. Даже купоны вроде промокодов на скидку в Гудс.ру обычно выдает сам продавец.
Амазон выступает полным посредником на всех этапах продаж. Бренды дают свои товары на реализацию.
Есть маркетплейсы, не сосредоточенные на продаже физических товаров. Можно рассказать о массе примеров интернет-магазинов, где продаются или бесплатно распространяются приложения, игры, софт.
Если объяснять про маркетплейс, что это такое простыми словами, для примера можно взять классический торговый центр. В нем работают бутики, которые и получают прибыль от клиентов.
ТЦ должен привлечь к себе покупателей, дав магазинам зарабатывать. Основная прибыль самого центра – это аренда.
О маркетплейсе Goods.ru
Маркетплейс Goods.ru соединяет в себе 400 интернет-магазинов. Здесь представлена бытовая техника, стройматериалы, детские вещи, игрушки.
Каждый магазин, работающий в маркетплейсе, прошел его личную проверку качества. Список партнеров пополняется каждый день.
Цены здесь низкие, но их легко сделать еще меньше. В Goods.ru промокод дает скидку в 10–20%, а иногда и больше.
Любой покупатель легко получит кэшбэк от Гудс. На сайте регулярно проводятся акции и распродажи. Сервис ежегодно участвует в КиберПонедельнике и Черной Пятнице.
Преимущества Goods.ru
К своим преимуществам создатели Goods.ru относят следующее:
- Скорость. На Гудс.ру вы получите товары из разных магазинов в одном заказе. Все их вам привезут одновременно;
Если оформить заказ до обеда, курьер приедет уже на следующий день. Внимания заслуживает и стоимость доставки. Если вы закажете больше, чем на 1 тыс. рублей, заплатите за доставку всего 1 рубль.
- Удобство. На сайте работает удобный расширенный поиск. Не нужно открывать страницы интересных товаров, чтобы посмотреть, соответствуют ли они требованиям. В поиске легко уточнить большинство характеристик нужной вещи. Это удобно, когда используете купоны Goods, которые распространяются только на определенные категории;
- Безопасность. Доступна оплата заказа наличными и банковской картой. Во втором случае все расчеты защищены 3D-Secure. Злоумышленники не доберутся до ваших карт.
Как сделать заказ в Goods?
- Выберите необходимый товар. Введите название в поисковик, либо побродите по категориям;
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- Изучите все характеристики товара на его карточке. Если вас все устраивает, выбирайте конкретные характеристики, например, цвет, размер;
- Нажмите на кнопку «Купить», чтобы добавить товар в корзину. Если хотите приобрести сразу несколько, укажите нужное количество в соответствующем поле;
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- Откройте корзину на сайте. Если у вас есть купоны Гудс.ру, вставить код можно именно в этой части страницы. Затем нажмите на «Оформить заказ»;
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- Проверьте, правильно ли выбрали товары, изучите все выбранные вами характеристики;
- Чуть ниже выберите способ получения: курьер или самовывоз;
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- Укажите адрес. Если вы выбрали самовывоз, вам подберут самый близкий пункт;
- Напишите необходимые личные данные;
- Согласитесь с правилами и нажмите «Оформить заказ»;
- Заказ уже оформлен. Письмо с подтверждением придет на почту, а в случае необходимости с вами свяжется оператор по указанному номеру.
Как экономить Goods.ru?
Компания обещает самые низкие цены на рынке. Если вы найдете товар дешевле, то сможете сообщить об этом в техподдержку.
Когда разница в цене подтвердится, вы получите на почту ссылку с промокодом Гудс.ру. Перейдя по ней, приобретете товар по самой низкой цене.
Если при оплате пользоваться дисконтной картой, на счете накапливаются бонусные рубли. В дальнейшем ими можно оплатить до 50% от следующей покупки.
Это далеко не все способы экономии. Вы можете получить промокод Goods на электронику, стройматериалы, бытовые приборы и любые другие товары на BeriBuy.ru.
Как получить в Goods промокод на первый заказ?
Для новых покупателей здесь действуют выгодные условия. Есть коды Goods.ru, которые доступны только при первом заказе и дают скидки в 10–20%, а иногда и больше.
Найти подобные предложения можно на этой странице. Чтобы регулярно узнавать об обновлениях, просто зарегистрируйтесь.
Goods ru — это интернет-магазин, промокоды для которого появляются очень часто. Время их действия ограничено, так что следите за обновлениями.
Как получить кэшбэк Goods.ru?
Гудс.ру интернет-магазин, промокоды которого легко сочетать еще и с кэшбэком Гудс. Вы получаете двойную выгоду от каждой покупки.
В отличие от кодов Гудс, кэшбэк вы получите, просто зайдя на сайт партнера по особой ссылке. Она находится в верхней части страницы.
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