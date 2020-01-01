Главная > Все магазины > Goods
Перейти в магазин

Промокоды Goods.ru | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
SALE до 20%! Закрытая распродажа только Сегодня!
Показать код
******
Только для этой страницы, число активаций ограничено.
Скидка 250 рублей при заказе от 500 рублей для Новых покупателей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидки 250 рублей при заказе от 500 рублей для новых покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Скидка 4$ на Все! Только Сегодня!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка на 4$ от покупки на 5$ Совершите выгодную покупку!
Скидка 300р. на любой заказ!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидку 300 рублей при заказе от 2400 рублей для всех покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Black Friday
Показать код
******
Скидки до 70%
Большие честные скидки на ноутбуки и моноблоки!
Показать код
******
Скидка 5% на системные блоки по промокоду
Показать код
******
Скидка 5% на системные блоки по промокоду
Скидка 1500 рублей при покупке автомобильных шин на сумму от 20 000 рублей!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка 1500 рублей при покупке автомобильных шин на сумму от 20 000 рублей!
Новые скидки каждый день
Показать код
******
Новые скидки каждый день
Скидка до 8000 рублей на ноутбуки MSI
Показать код
******
Успейте купить ноутбуки по самым низким ценам
Похожие магазины
Aliexpress
М.Видео
Ситилинк
Билайн
Яндекс Маркет
OLDI
Котофото
Redmond
Техпорт
Нотик
Samsung
ОГО

Goods.ru

Что такое маркетплейс?

Сегодня все крупные интернет-магазины в мире работают по принципу маркетплейса: Amazon, AliExpress и eBay. Они предоставляют площадку для продаж брендам и мелким магазинам.


что такое маркетплейс простыми словами

 

 

Дополнительные обязанности маркетплейсы делят по-разному. На Алиэкспресс продавцы сами рекламируют товар, продвигают его, общаются с клиентами, занимаются доставкой. Даже купоны вроде промокодов на скидку в Гудс.ру обычно выдает сам продавец.

 

 

 

Амазон выступает полным посредником на всех этапах продаж. Бренды дают свои товары на реализацию.

 

 

Есть маркетплейсы, не сосредоточенные на продаже физических товаров. Можно рассказать о массе примеров интернет-магазинов, где продаются или бесплатно распространяются приложения, игры, софт.

 

 

Если объяснять про маркетплейс, что это такое простыми словами, для примера можно взять классический торговый центр. В нем работают бутики, которые и получают прибыль от клиентов.

 

 

ТЦ должен привлечь к себе покупателей, дав магазинам зарабатывать. Основная прибыль самого центра – это аренда.

 

 

О маркетплейсе Goods.ru

 

Маркетплейс Goods.ru соединяет в себе 400 интернет-магазинов. Здесь представлена бытовая техника, стройматериалы, детские вещи, игрушки.


goods ru промокод

 

 

Каждый магазин, работающий в маркетплейсе, прошел его личную проверку качества. Список партнеров пополняется каждый день.

 

 


goods ru интернет магазин промокод
 

Цены здесь низкие, но их легко сделать еще меньше. В Goods.ru промокод дает скидку в 10–20%, а иногда и больше.

 

Любой покупатель легко получит кэшбэк от Гудс. На сайте регулярно проводятся акции и распродажи. Сервис ежегодно участвует в КиберПонедельнике и Черной Пятнице.


 

 

 

 

 

Преимущества Goods.ru

К своим преимуществам создатели Goods.ru относят следующее:


goods промокод на первую покупку

 

 

  • Скорость. На Гудс.ру вы получите товары из разных магазинов в одном заказе. Все их вам привезут одновременно;

    Если оформить заказ до обеда, курьер приедет уже на следующий день. Внимания заслуживает и стоимость доставки. Если вы закажете больше, чем на 1 тыс. рублей, заплатите за доставку всего 1 рубль.

  • Удобство. На сайте работает удобный расширенный поиск. Не нужно открывать страницы интересных товаров, чтобы посмотреть, соответствуют ли они требованиям. В поиске легко уточнить большинство характеристик нужной вещи. Это удобно, когда используете купоны Goods, которые распространяются только на определенные категории;

  • Безопасность. Доступна оплата заказа наличными и банковской картой. Во втором случае все расчеты защищены 3D-Secure. Злоумышленники не доберутся до ваших карт.

 

 

Как сделать заказ в Goods?

  1. Выберите необходимый товар. Введите название в поисковик, либо побродите по категориям;




    2.  
  2.  
  3. Изучите все характеристики товара на его карточке. Если вас все устраивает, выбирайте конкретные характеристики, например, цвет, размер;

  4. Нажмите на кнопку «Купить», чтобы добавить товар в корзину. Если хотите приобрести сразу несколько, укажите нужное количество в соответствующем поле;




    5.  
  5.  
  6. Откройте корзину на сайте. Если у вас есть купоны Гудс.ру, вставить код можно именно в этой части страницы. Затем нажмите на «Оформить заказ»;




    7.  
  7.  
  8. Проверьте, правильно ли выбрали товары, изучите все выбранные вами характеристики;

  9. Чуть ниже выберите способ получения: курьер или самовывоз;




    10.  
  10.  
  11. Укажите адрес. Если вы выбрали самовывоз, вам подберут самый близкий пункт;

  12. Напишите необходимые личные данные;

  13. Согласитесь с правилами и нажмите «Оформить заказ»;

  14. Заказ уже оформлен. Письмо с подтверждением придет на почту, а в случае необходимости с вами свяжется оператор по указанному номеру.

Как экономить Goods.ru?

Компания обещает самые низкие цены на рынке. Если вы найдете товар дешевле, то сможете сообщить об этом в техподдержку.


гудс ру интернет магазин промокод

 

 

Когда разница в цене подтвердится, вы получите на почту ссылку с промокодом Гудс.ру. Перейдя по ней, приобретете товар по самой низкой цене.

 

 

 

Если при оплате пользоваться дисконтной картой, на счете накапливаются бонусные рубли. В дальнейшем ими можно оплатить до 50% от следующей покупки.

 

 

Это далеко не все способы экономии. Вы можете получить промокод Goods на электронику, стройматериалы, бытовые приборы и любые другие товары на BeriBuy.ru.

 

 

Как получить в Goods промокод на первый заказ?

 

Для новых покупателей здесь действуют выгодные условия. Есть коды Goods.ru, которые доступны только при первом заказе и дают скидки в 10–20%, а иногда и больше.

 

Найти подобные предложения можно на этой странице. Чтобы регулярно узнавать об обновлениях, просто зарегистрируйтесь.

 

 

Goods ru — это интернет-магазин, промокоды для которого появляются очень часто. Время их действия ограничено, так что следите за обновлениями.

 

 

Как получить кэшбэк Goods.ru?

 

Гудс.ру интернет-магазин, промокоды которого легко сочетать еще и с кэшбэком Гудс. Вы получаете двойную выгоду от каждой покупки.

 

В отличие от кодов Гудс, кэшбэк вы получите, просто зайдя на сайт партнера по особой ссылке. Она находится в верхней части страницы.

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина