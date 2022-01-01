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В любом доме не обойтись без таких важных вещей, как холодильник, духовой шкаф, кофемашина или вытяжка. В интернет-магазине Горение бытовая техника радует покупателей неизменно высоким качеством и элегантным дизайном!

О компании

Интернет-магазин бытовой техники Gorenje удивляет богатой историей – компания создана в 1950 году и изначально начинала с сельскохозяйственного оборудования. Сегодня здесь можно прибрести газовую плиту, хлебопечки, блендеры, водонагреватели, также в ассортименте доступна следующая кухонная техника:

  • Варочные панели и духовые шкафы
  • Морозильные камеры, миксеры
  • Чайники, стиральные машины, посудомойки и др.

Бытовая техника Gorenje

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