Залогом хорошего самочувствия является не только образ жизни, но и использование качественной продукции, проверенной лабораторными исследованиями. А найти сертифицированные товары можно только в Горздрав – заказать лекарство с доставкой в аптеку можно в пару кликов, а честные цены – залог вашей выгоды от каждой покупки.

О компании

С момента основания в 1991 году, онлайн-аптека Gorzdrav.org предлагает своим клиентам сертифицированные новинки фармацевтической индустрии. Простой и понятный интерфейс Горздрав позволяет совершать быстрый поиск нужных товаров, а специалисты площадки могут провести персональную консультацию и ответить на все вопросы. Ключевая фишка сервиса – возможность бронирования: пользователю достаточно будет забронировать товары и получить покупки в ближайшей аптеке.

Ассортимент

Поиск даже самых редких медикаментов поможет решить Горздрав интернет-аптека: заказ лекарств можно осуществлять полностью в режиме online. Каталог насчитывает сотни позиций: лекарственные препараты, витаминные комплексы, гигиенические вещества, медицинские приборы и препараты, а также травы, комплексы питания и т.д.

Бонусные привилегии для клиентов

Теперь ваши покупки могут приносить еще больше выгоды – присоединяйтесь к программе привилегий Горздрав и оплачивайте стоимость со скидкой до 99%. Все новые участники получают целых 100 приветственных бонусов, а при оформлении любого заказа – начисление до 7% бонусов (1 бонус = 1 рублю). Дополнительно сеть дарит подарки ко дню рождения и предоставляет доступ на закрытые эксклюзивные распродажи + уникальные промокоды на скидку.

Собирайте корзину без очередей и прилавков

Самое главное и существенное преимущество – выбирать товары можно через фирменное приложение или сайт, без необходимости лично посещать аптеку. Заполните корзину всем, что желаете приобрести, проводите оплату и оформите доставку в ближайший пункт выдачи.

Плюсы для покупателя: