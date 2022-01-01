Промокоды Гранд Флора (Grand Flora) | Март 2022
Гранд-Флора: доставка цветов для любого события
Удивить юбиляра, молодоженов или молодую маму при выписке проще всего, презентовав яркий букет или цветочную композицию. Интернет-магазин Grand-Flora поможет вам сделать идеальный выбор цветов!
О компании
Работая более 10 лет, компания Гранд-Флора успешно выполнила свыше 340 тысяч заказов. Флористы создают настоящие произведения искусства из цветов, которые доставляются прямиком из Эквадора, Голландии и других стран. Обратиться за заказом можно в режиме 24/7, при этом курьеры доставят цветы абсолютно бесплатно по всей России за максимально короткий срок – от 2х часов! С компанией Гранд Флора доставка букетов возможна, даже если ваш получатель в другом городе - менеджер передаст вашу заявку по нужному адресу.
В ассортименте онлайн-маркета вас всегда ждут:
- Букеты
- Цветы
- Композиции
- Подарки-дополнения (открытки, конфеты, шары, плюшевые игрушки)
Промокод Grand Flora – как получить скидку
Перед покупкой букета не торопитесь совершать оплату. Подберите промокод Гранд Флора на специальном сервисе BeriBuy – с ним можно получить крупную скидку или приятный подарок к заказу. На BeriBuy все промокоды актуализируются ежедневно – просто копируйте заинтересовавший вас купон на скидку, чтобы доставка цветов Grand Flora была выгодной не только в плане качества, но и доступной цены!
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