Игра предлагает огромный цифровой мир на базе платформы GTA 5, где все основные действия проходят в городе Лос-Сантос с населением более 1 000 игровых персонажей. Любой желающий может создать своего персонажа с уникальной внешностью, организовать собственный бизнес, торговать, строить отношения и заводить семьи, и т.д.

Представьте мир, где вы можете стать кем угодно: от простого рабочего до важного бизнесмена, и вам доступна абсолютно любая роль, профессия и сфера занятости. Оцените новый современный проект Grand RP – открытый игровой мир с ролевой составляющей. Создавай своего персонажа и стань частью комьюнити уже сейчас!

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