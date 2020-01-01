Главная > Все магазины > Grandstock
Перейти в магазин

Промокоды Grandstock (Грандсток) | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
5% coupon
Показать код
******
Zniżka 5% na zakupy!
Показать код
******
- 15% на все новинки по промокоду
Показать код
******
Скидка 250 рублей при заказе от 500 рублей для Новых покупателей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидки 250 рублей при заказе от 500 рублей для новых покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Скидка 4$ на Все! Только Сегодня!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка на 4$ от покупки на 5$ Совершите выгодную покупку!
Скидка 300р. на любой заказ!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидку 300 рублей при заказе от 2400 рублей для всех покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Дополнительная скидка -50% для новых клиентов!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Дополнительная скидка -50% для новых клиентов!
Скидка 200 рублей при заказе от 1600 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Требуется ввод промокода. Акция действительна при доставке в Россию и страны СНГ (без ... Подробнее > Украины). Количество промокодов ограничено. < Скрыть
SALE до 80%! Самые горячие скидки на Сегодня!
Показать скидку
На этой странице представлены товары со скидкой до 80%
Скидка 10% при покупке от 5 500 руб.!
Показать скидку
В нашем магазине действует бессрочная акция – сделайте покупку от 5 500 рублей и магазин ... Подробнее > автоматически сделает скидку 10% на весь заказ! < Скрыть
Похожие магазины
Aliexpress
La Redoute
KupiVIP
Ozon
ZARINA
Finn Flare
Smart Casual
Орматек
Intermoda
Мой Карнавал
Floryday
Incanto
Инсантрик
eBay

Что продает интернет-магазин Grandstock?

Грандсток – это уникальный магазин. В нем представлено 15 тысяч товаров от 100 производителей и есть ряд собственной продукции. Все товары объединены одной особенностью. Все они были произведены в городе Иваново, который уже не первый год славится своей текстильной и ювелирной промышленностью.

 

На сайте вы найдете подушки, одеяла, постельное белье, женский и мужской трикотаж, детскую одежду, игрушки и товары для детей, ювелирные украшения.

 

Этим отличия интернет-магазина не ограничиваются.

 

 

Чем отличается магазин Grandstock?

 

Сайт работает только с сертифицированными производителями. Он дает гарантию качества на все свои товары.

 

На выбор вам доступно 15 способов доставки. У Grandstock статус федерального клиента Почты России. Стоимость доставки рассчитывается автоматически. При заказе от 7 тыс. рублей действует бесплатная доставка.

 

 

Доступны все самые популярные способы оплаты. Вам не нужно рассчитываться за товар полностью. Часть покупки вы можете оплатить в момент доставки. Если при заказе отдадите всю сумму сразу, то получите промокод Грандсток бесплатно и снизите цену заказа на 2–4%.

 

 

Как получить скидки и купоны Грандсток?

 

На сайте сразу несколько способов экономии:

  • Распродажа товаров. Международные события, вроде Киберпонедельника и Черной Пятницы здесь не проводятся, зато много праздничных акций. Во время сезонных распродаж в Грандсток трикотаж из Иваново, женская, мужская и детская одежда продается со скидкой до 70–80%.

  • Скидка при замене товара. Если заказанного вами товара не оказалось в наличии, вы получаете скидку 5% на замену.

  • Программа лояльности. Не нужно искать в Грандсток купоны на скидку. Достаточно просто регулярно делать заказы и вы сможете снизить цену на 7%.

  • Купоны и промокоды. Вставьте код скидки в специальное поле при оформлении заказа, и сумма вашей покупки снизится.

  • Кэшбэк. Если заходить в магазин через сервис БериБай, он вернет вам несколько процентов от оплаты заказа.

Кэшбэк вы всегда можете комбинировать с другими скидками и получать благодаря этому двойную выгоду с каждой покупки. Если вы хотите узнать о подобных предложениях первыми, просто зарегистрируйтесь на нашем сервисе и добавьте магазин в избранное.

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина