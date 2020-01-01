Промокоды Grandstock (Грандсток) | Ноябрь 2020
Что продает интернет-магазин Grandstock?
Грандсток – это уникальный магазин. В нем представлено 15 тысяч товаров от 100 производителей и есть ряд собственной продукции. Все товары объединены одной особенностью. Все они были произведены в городе Иваново, который уже не первый год славится своей текстильной и ювелирной промышленностью.
На сайте вы найдете подушки, одеяла, постельное белье, женский и мужской трикотаж, детскую одежду, игрушки и товары для детей, ювелирные украшения.
Этим отличия интернет-магазина не ограничиваются.
Чем отличается магазин Grandstock?
Сайт работает только с сертифицированными производителями. Он дает гарантию качества на все свои товары.
На выбор вам доступно 15 способов доставки. У Grandstock статус федерального клиента Почты России. Стоимость доставки рассчитывается автоматически. При заказе от 7 тыс. рублей действует бесплатная доставка.
Доступны все самые популярные способы оплаты. Вам не нужно рассчитываться за товар полностью. Часть покупки вы можете оплатить в момент доставки. Если при заказе отдадите всю сумму сразу, то получите промокод Грандсток бесплатно и снизите цену заказа на 2–4%.
Как получить скидки и купоны Грандсток?
На сайте сразу несколько способов экономии:
- Распродажа товаров. Международные события, вроде Киберпонедельника и Черной Пятницы здесь не проводятся, зато много праздничных акций. Во время сезонных распродаж в Грандсток трикотаж из Иваново, женская, мужская и детская одежда продается со скидкой до 70–80%.
- Скидка при замене товара. Если заказанного вами товара не оказалось в наличии, вы получаете скидку 5% на замену.
- Программа лояльности. Не нужно искать в Грандсток купоны на скидку. Достаточно просто регулярно делать заказы и вы сможете снизить цену на 7%.
- Купоны и промокоды. Вставьте код скидки в специальное поле при оформлении заказа, и сумма вашей покупки снизится.
- Кэшбэк. Если заходить в магазин через сервис БериБай, он вернет вам несколько процентов от оплаты заказа.
Кэшбэк вы всегда можете комбинировать с другими скидками и получать благодаря этому двойную выгоду с каждой покупки. Если вы хотите узнать о подобных предложениях первыми, просто зарегистрируйтесь на нашем сервисе и добавьте магазин в избранное.
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