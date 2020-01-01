Скидка 5% за отзыв! Открыть Показать скидку

УСЛОВИЯ АКЦИИ: 1. Вы совершаете покупку в интернет-магазине "Грандсток". 2. Для участия в ... Подробнее > акции Вы пишете отзыв о приобретённой продукции с указанием номера Вашего заказа на одном из перечисленных ниже сайтов-отзовиков: irecommend.ru spr.ru otzyv.com otzovik.com trustpilot.com market.yandex.ru 3. Ваш отзыв должен быть: - не менее 700 символов по объему (примерно 6-7 строчек текста); - уникальным, то есть написанным лично Вами, а не скопированным с каких-либо сторонних источников; - не дублированным Вашим отзывом с другого сайта-отзовика; - обязательно честным, приветствуем любую информацию, которая позволит нам сделать нашу работу лучше или добавит уверенности, что мы движемся в правильном направлении; - с указанием номера Вашего заказа. 4. Обратите внимание! Ваш отзыв должен пройти модерацию и быть опубликован на сайте-отзовике. Только в этом случае Вам предоставляется скидка 5%. 5. Вы можете написать несколько отзывов и получить такое же количество купонов на скидку. 6. Использовать можно только один купон на скидку 5% для одного заказа. Скидка суммируется с накопительной скидкой клиента. 7. Свой купон на скидку Вы получите по электронной почте в течение 5 рабочих дней с момента публикации отзыва на сайте-отзовике. < Скрыть