Современная химия Грасс для автомойки, для химчистки салона автомобиля, для портальных моек – в каталоге сайта вы найдете все необходимое для авто! Помимо этого, компания выпускает бытовую химию, оборудование для автомоек, средства гигиены (мыло, гели для душа и др).

Интернет-магазин бытовой химии Grass – крупнейший производитель автохимии, а также средств для уборки как в домашних, так и в профессиональных масштабах. Товары бренда представлены как на страницах сайта, так и в розничных магазинах, включая популярные супермаркеты Лента, Магнит и др. История фирмы начинается с 2003 года, первая точка в России была открыта в городе Волжский, а уже через год сеть охватила Краснодар и Ростов. Сегодня российский бренд является крупной дилерской сетью, охватывающей 85 субъектов РФ и 41 страну мира.

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