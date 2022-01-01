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Промокоды Grass | Ноябрь 2022

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Автокосметика Грасс: с заботой о вашем автомобиле

Уход за автомобилем требует подбора качественных средств: шампуни, полироли и не только. Автохимия фирмы Grass – отличный выбор по демократичной стоимости!

О компании

Интернет-магазин бытовой химии Grass – крупнейший производитель автохимии, а также средств для уборки как в домашних, так и в профессиональных масштабах. Товары бренда представлены как на страницах сайта, так и в розничных магазинах, включая популярные супермаркеты Лента, Магнит и др. История фирмы начинается с 2003 года, первая точка в России была открыта в городе Волжский, а уже через год сеть охватила Краснодар и Ростов. Сегодня российский бренд является крупной дилерской сетью, охватывающей 85 субъектов РФ и 41 страну мира.

Автохимия Грасс

Ассортимент и преимущества

Современная химия Грасс для автомойки, для химчистки салона автомобиля, для портальных моек – в каталоге сайта вы найдете все необходимое для авто! Помимо этого, компания выпускает бытовую химию, оборудование для автомоек, средства гигиены (мыло, гели для душа и др).

Выбирая набор автокосметики Grass, покупатели точно оценят следующие достоинства:

  • Подарочные 500 бонусов при регистрации (ими можно оплатить до 30% от суммы вашего заказа)
  • Бесплатная доставка заказов по всей России
  • Выгодная система лояльности с кэшбэком за совершаемые покупки
  • Возможность получения заказов в пунктах OZON и CDEK

Как экономить, используя промокоды Grass

Благодаря надежному сервису-агрегатору BeriBuy вы без труда сможете подобрать актуальный промокод на первый заказ или на повторные покупки для онлайн-маркета Грасс. Указав купон в специальной строке в корзине, вы сможете получить приятную скидку, бесплатную доставку или подарки к своему заказу. Использовать в магазине Грасс промокод на скидку можно во время каждого заказа, поэтому сервис BeriBuy точно стоит взять на заметку – с ним экономия всегда очевидна!

Промокод Грасс

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