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Промокоды Грин Мани (Green Money) | Октябрь 2022

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Greenmoney: деньги в долг на простых условиях

В ситуациях острой нужды в деньгах очень важно знать о проверенных компаниях, которые помогут решить проблему. Банки предъявляют завышенные требования к заемщику, а большинство фирм вызывают подозрения – на помощь придет микрозайм Грин Мани, надежная компания с многолетним стажем!

О компании

Более 6 лет МФО «Грин Мани» демонстрирует популярность на рынке выдачи микрозаймов. Особенностью компании является клиентоориентированность: вам гарантировано осуществление простой процедуры оформления и выдачи займов, расширенная система поддержки клиентов и широкий охват регионов по всей России. Сегодня Грин Мани входит в состав Государственного реестра микрофинансовых организаций, образованного Центробанком России.

Каждый клиент, решивший оформить займ, получает уникальные преимущества:

  • для оформления займа требуется минимальный пакет документов и информации о заемщике
  • круглосуточная поддержка заемщиков
  • абсолютная защита персональных данных от третьих лиц
  • возможность продлить заем без справок и поручителей

Green Money займ

Необходимые требования для оформления займа

Чтобы оформить на сайте Грин мани займ на карту, онлайн заявка должна быть подана с учетом выполнения обязательных требований:

  • заемщику должно быть от 18 до 65 лет
  • человек должен иметь действующую банковскую карту
  • гражданство РФ

Чтобы получить в Green Money займ онлайн на карту, нужно оформить заявку на сайте с указанием желаемой суммы и срока займа. Регистрация на сайте занимает минимум времени, а рассмотрение заявки занимает менее 20 минут. Погашение долга доступно любым удобным способом: банковская карта, в личном кабинете или переводом напрямую, оплата наличными в терминалах Сбербанка, сети Связной или через QIWI – кошелек (не более 15 000 руб за одну операцию).

Как получить действующие промокоды Green Money

Потенциальным клиентам при оформлении займа предлагается воспользоваться дополнительной выгодой от агрегатора BeriBuy. Здесь можно получить купон на скидку, использование которого значительно сэкономит бюджет заемщика. Достаточно посетить сайт BeriBuy, просмотреть промокоды Грин Мани, выбрать понравившийся и скопировать его в форму оформления онлайн-заявки. Займы от Green Money по промокоду BeriBuy – это быстро, надежно и финансово выгодно!

Green Money промокод

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