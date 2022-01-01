Российские бренды постепенно завоевывают рынок. Доступные цены и огромный выбор продукции от отечественных производителей ждет вас в Groupprice: интернет-магазин женской одежды предлагает не только выгодную систему бонусов, но и бесплатную доставку при покупке всего от 2000 рублей.

О компании

Групп прайс – интернет-магазин женской одежды, а также нарядов и обуви для всей семьи, основан в 2011 году, специализируясь только на товарах отечественного производства. Благодаря наличию системы предварительного заказа здесь можно покупать все самое необходимое практически по оптовым ценам, будь то платья или домашняя одежда.

Помимо стильных нарядов, здесь также можно приобрести: