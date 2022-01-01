Промокоды GroupPrice (Групп Прайс) | Апрель 2022
Groupprice: для тех, кто предпочитает выгодные покупки
Российские бренды постепенно завоевывают рынок. Доступные цены и огромный выбор продукции от отечественных производителей ждет вас в Groupprice: интернет-магазин женской одежды предлагает не только выгодную систему бонусов, но и бесплатную доставку при покупке всего от 2000 рублей.
О компании
Групп прайс – интернет-магазин женской одежды, а также нарядов и обуви для всей семьи, основан в 2011 году, специализируясь только на товарах отечественного производства. Благодаря наличию системы предварительного заказа здесь можно покупать все самое необходимое практически по оптовым ценам, будь то платья или домашняя одежда.
Помимо стильных нарядов, здесь также можно приобрести:
- Обувь, аксессуары и бижутерию
- Зоотовары и товары для дома
- Все для красоты и здоровья
- Канцтовары, праздники, спорт и туризм
- Товары для детей и др.
Чем привлекательны промокоды Groupprice
Когда хочется сэкономить максимально, пригодятся скидочные купоны Groupprice. Найти их можно на специальном сервисе BeriBuy – всего пара кликов и вы подберете любой актуальный купон Групп прайс на скидку. Использовать в магазине Групп прайс промокод на заказ несложно: достаточно скопировать его и вставить в специальной строке в корзине, чтобы сумма к оплате уменьшилась.
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