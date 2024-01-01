Если вы находитесь в поисках гардероба, который отличается оригинальным дизайном и сочетает в себе элементы гранжа и современной моды, предлагаем обратить внимание на Гранж — интернет-магазин одежды. Многие изделия выпускаются ограниченным тиражом, что делает покупку особенно ценной и эксклюзивной.

О компании

Бренд GJO.E зарекомендовал себя как первопроходец в российской модной индустрии, переосмыслив концепцию повседневных образов. Он стал символом инноваций, сочетая в своих изделиях мастерство технологичного кроя, высокую функциональность и применение передовых материалов. Это сочетание не только отражает современные тенденции, но и задает новые стандарты в мире моды.

В 2009 году на свет появилась первая коллекция одежды Grunge John, заложившая фундамент для будущего успеха марки. В 2010 году площадка начала завоевывать рынок, а в октябре 2011 года в Москве на Никитском бульваре распахнул свои двери первый магазин бренда. Именно технологичные парки GJO.E, способные выдержать любые капризы погоды, быстро стали символом бренда и принесли ему широкую популярность.

Ассортимент одежды для мужчин и женщин

Магазины одежды Гранж в Москве выделяется на рынке благодаря своему уникальному подходу. Каждая их коллекция — это симбиоз традиционного стиля и современных технологий, которые воплощены в верхней одежде, трикотажных изделиях и аксессуарах. Интерпретируя знаковые образцы военной и рабочей одежды, бренд предлагает инновационные решения, идеально вписывающиеся в ритм жизни мегаполиса.

На площадке представлен большой выбор изделий для мужчин и женщин GRUNGE JOHN ORCHESTRA EXPLOSION. Здесь вы найдете шорты, платья, толстовки, головные уборы, аксессуары и многое другое.

Преимущества для покупателей: