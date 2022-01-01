Когда планируется переезд в новую квартиру или даже в новый город, перевозка вещей к родственникам или что-то иное – не обойтись без такой услуги, как грузовое такси. С фирмой Gruzovichkof сомневаться в том, как будет выполнена перевозка груза, не придется!

О компании

Грузовичкоф - транспортная компания, в автопарке которой насчитывается свыше 5 тысяч автомобилей! Она является одним из лидеров в России на рынке транспортных услуг и позволяет удобно заказать машину как на сайте, так и через мобильное приложение.

Клиенты отмечают следующие преимущества: