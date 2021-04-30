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Промокоды Gulliver-toys | Февраль 2021

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Об интернет-магазине игрушек Gulliver

Найти интересные игрушки по хорошим ценам крайне тяжело, но интернет-магазин игрушек Gulliver ломает эти стереотипы, выставляя промокод Gulliver на BeriBuy. Теперь для родителей маленьких гениев не так сложно найти ту самую игрушку, о которой так долго мечтал их малыш.


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В магазине присутствуют такие бренды, как: Черепашки-ниндзя, WINX, Robocar Poli, Tiny Love, K’S Kids, Bruder, Bburago, Silverlit, Playmobil, Collecta, Sonya Rose, Digi Friends и другие.

 

Игровые наборы, конструкторы, интерактивные игрушки, все это можно купить с большой скидкой, если применить купон на скидку Гуливер на сайте при оформлении заказа.


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На сайте представлены товары по доступным ценам, а постоянные акции и скидки радуют клиентов. Также можно совершать покупки в такие дни как: Киберпонедельник и Черная пятница (Black Friday).

 

 

 

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