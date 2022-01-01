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Промокоды Халва | Октябрь 2022

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Промокоды Халва: приятные покупки в любой момент

Не всегда на срочные или желанные приобретения хватает своих денег. Чтобы не упускать свой шанс, пригодится Halva – ее можно оформить через интернет бесплатно в Совкомбанке.

Особенности и преимущества

Карта Халва Совкомбанк – удобный инструмент, при помощи которого можно совершать траты в партнерских магазинах. Принцип действия прост: вы покупаете то, что хочется, и затем возвращаете на кредитку потраченную сумму равными платежами. Заявка на кредитную карту Халва оформляется в режиме онлайн, а получить кредитную карту Халва можно как с курьером на дом, либо забрав в офисе.

Лимит может составлять до пятисот тысяч рублей, а срок – до 10 мес (до 36 месяцев – если соблюдать некоторые условия). В течение всего льготного периода ставка будет 0% годовых, а затем - 0,0001%. Оформить Халву допустимо в формате Мастеркард, Мир и Мир PAY.

Среди главных достоинств:

  • Свыше 250 партнерских маркетов
  • Выпуск, перевыпуск, пополнение, обслуживание – без оплаты
  • Шанс обналичить деньги в рассрочку
  • 8,5% на остаток
  • Кэшбэк до 10% с тарифом «Десятка»

Оформить кредитную карту Халва онлайн

Требования к получателям

Чтобы оформить карту Халва Совкомбанка по онлайн-заявке с доставкой, необходимо проверить соблюдение нескольких простых условий к клиенту:

  • Возраст от 20 до 70 лет
  • Российское гражданство
  • Официальное трудоустройство со стажем (не меньше 4 мес на текущем месте)
  • Постоянная прописка в России не меньше 4 последних месяцев
  • Паспорт РФ и сотовый телефон с актуальным номером

Halva.Десятка – что дает подписка

Вы знаете, где можно заказать карту Халва. Попробуйте оценить ее с подпиской Халва.Десятка – пробный период 30 дней бесплатно, затем стоимость составляет всего от 299 руб/мес. Данный тариф дает повышенный процент на остаток – целых 10%, если соблюдать минимальный уровень затрат, десять месяцев рассрочки на все траты у всех партнеров компании, 10% кэшбэка за покупку от 50 тысяч рублей личными средствами у партнеров, отсутствие комиссии за переводы своих денег с карты до 50 000 рублей в приложении или в личном кабинете (далее 1%, но не менее 50 рублей за каждый перевод).

Удобный продукт дарит и другие льготы с «Десяткой»: оформить кредитную карту стоит ради советчика по покупкам. Персональный консультант поможет найти требуемые вам товары среди всех партнерских магазинов с лучшими ценами и условиями рассрочки. К подписке можно добавить опцию «Всё и везде» - с ней вас ждет возможность на 90 дней без оплаты попробовать рассрочку на любые покупки помимо партнеров (даже за рубежом), на платежи в мобильном приложении или личном кабинете, на снятие и переводы кредитных денег.

Где искать купоны Халва

Разобравшись, как получить карту халва в Совкомбанке, не забудьте подумать о возможности приятной экономии. Наиболее выгодные условия по данному кредитному продукту смогут получить те, кто воспользуется актуальным промокодом от сервиса BeriBuy. На этой площадке находятся только актуальные промокоды от магазинов и различных сервисов. Если вам интересна Халва карта рассрочки, заказать онлайн на дом ее точно стоит по промокоду!

Пользоваться комбинацией несложно: собираясь заказать кредитную карту через интернет, предварительно загляните на сайт BeriBuy и скопируйте там наиболее интересный промокод. Указав его перед отправкой заявки, вы получите максимум бонусов и выгодных условий!

Купоны Халва

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