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Промокоды Healthband | Июнь 2023

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Умные часы Healthband – мониторинг здоровья в режиме реального времени

В любое время отследить показания организма – решение, реализованное в одном компактном гаджете. Заказывайте девайс и получите контроль за своим самочувствием.

О продукции

Девайсы производства Healthband – это передовая разработка специалистов для мониторинга показателей сердечно-сосудистой системы и других параметров организма. Часы здоровья с измерением давления за минуты определят артериальное давление, пульс, температуру, сатурацию крови и т.д.

Покупая смарт часы с тонометром и другими функциями, вы получаете массу преимуществ:

  • Своевременное определение рисков
  • Несколько устройств в одном гаджете
  • Доставка по РФ

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