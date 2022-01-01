Промокоды Хекслет | Январь 2022
Hexlet school: освоение программирования с нуля
Профессии из сферы программирования сегодня пользуются большим спросом на рынке. Они высоко оплачиваются и дают широкие перспективы для карьерного роста. Освоить азы программирования с нуля вам поможет современная платформа Hexlet.
О компании
Школа Хекслет успешно трудоустроила своего первого студента еще в 2013 году. Компания сотрудничает с крупными IT-представителями рынка, помогая ученикам с трудоустройством. Среди подобных партнеров – Яндекс, Альфа-Банк, ABBYY, Ozon, Agima и др. Специалисты помогут определиться с программой обучения и ответят на все вопросы о практических занятиях и домашних заданиях.
В ассортименте платформы вас ждут следующие направления:
- Профессии (фронтенд, Java-разработчик, верстальщик и др.)
- Интенсивы (верстка веб-приложений, DevOps для программистов и др.)
- Треки (небольшой набор курсов на прокачку определенной сферы)
Наиболее популярны сегодня курсы Hexlet по обучению на Java-разработчика. Всего за 10 месяцев можно в совершенстве научиться писать приложения, создавать различные сложные системы и работать с базами данных.
Промокод Hexlet – скидки ближе, чем кажется
Пройти в школе Хекслет курсы по программированию можно дешевле цены, представленной на сайте. Для этого активируйте промокод Хекслет. Найти секретную скидочную комбинацию можно на специальном сервисе промокодов BeriBuy. Просто найдите школу Хекслет в каталоге, скопируйте подходящий купон на скидку и укажите перед оплатой. Если вы впервые планируете обучение – вам идеально подойдет промокод на первый заказ.
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