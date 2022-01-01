Профессии из сферы программирования сегодня пользуются большим спросом на рынке. Они высоко оплачиваются и дают широкие перспективы для карьерного роста. Освоить азы программирования с нуля вам поможет современная платформа Hexlet.

О компании

Школа Хекслет успешно трудоустроила своего первого студента еще в 2013 году. Компания сотрудничает с крупными IT-представителями рынка, помогая ученикам с трудоустройством. Среди подобных партнеров – Яндекс, Альфа-Банк, ABBYY, Ozon, Agima и др. Специалисты помогут определиться с программой обучения и ответят на все вопросы о практических занятиях и домашних заданиях.

В ассортименте платформы вас ждут следующие направления:

Профессии (фронтенд, Java-разработчик, верстальщик и др.)

Интенсивы (верстка веб-приложений, DevOps для программистов и др.)

Треки (небольшой набор курсов на прокачку определенной сферы)

Наиболее популярны сегодня курсы Hexlet по обучению на Java-разработчика. Всего за 10 месяцев можно в совершенстве научиться писать приложения, создавать различные сложные системы и работать с базами данных.