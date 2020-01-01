Промокоды Хобби центр | Ноябрь 2020
Хобби Центр
Промокод в Хобби Центр сделает ваше увлечение еще приятней. Вы сможете не только найти здесь радиоуправляемые модели машин, катеров, танков, самолетов, вертолетов, но и сэкономить при помощи БериБай.
О магазине
Сервис открыт с 2003 года. Его владелец, Владимир Симоненко, искал идею для бизнеса. Он вдохновился поговоркой о том, что лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Название пришло в голову сразу.
Хобби центр – интернет-магазин сборных и радиоуправляемых моделей, квадрокоптеров, аксессуаров. Если вы увлечены этим делом, вас поразит выбор товаров.
Здесь есть продукция от:
- Castle Creations;
- VELOLIDER;
- ZEROTECH;
- XIRO.
И это только популярные бренды. Ассортимент магазина - 30 тыс. моделей.
Здесь быстрая доставка, есть популярные способы оплаты. Товар можно приобрести даже в рассрочку.
У магазина есть сервисный центр. Специалисты с опытом от 2 лет чинят технику покупателям.
Хобби Центр: купоны и промокоды
Лучший способ сэкономить на покупках в интернете – это дождаться распродажи. Многие сайты регулярно проводят акции с подарками и дополнительными скидками.
Если на акции и скидки вам не повезло, воспользуйтесь специальным кодом. Самый простой способ получить его – это заглянуть на сайт БериБай до начала покупок. Здесь собраны все выгодные предложения.
В Хобби Центр на радиоуправляемые модели и другие популярные товары практически всегда есть скидки. В любой момент легко получить промокод, но этим все не заканчивается. Не забывайте о кэшбэке.
Сервис вернет вам 1–2% от любого заказа на сайте. Просто пройдите на сайт не через поисковик, а по ссылке вверху страницы.
После завершения заказа бонусный счет пополнится. Вы получаете не баллы, а деньги, которые можно потратить на следующие покупки.
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