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Промокоды Хобби центр | Ноябрь 2020

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Хобби Центр

Промокод в Хобби Центр сделает ваше увлечение еще приятней. Вы сможете не только найти здесь радиоуправляемые модели машин, катеров, танков, самолетов, вертолетов, но и сэкономить при помощи БериБай.

 

О магазине

 

Сервис открыт с 2003 года. Его владелец, Владимир Симоненко, искал идею для бизнеса. Он вдохновился поговоркой о том, что лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Название пришло в голову сразу.


хобби центр интернет магазин

 

 

Хобби центр – интернет-магазин сборных и радиоуправляемых моделей, квадрокоптеров, аксессуаров. Если вы увлечены этим делом, вас поразит выбор товаров.


центр хобби интернет магазин сборных моделей

 

 

 

 

Здесь есть продукция от:

 

 

  • Castle Creations;

  • VELOLIDER;

  • ZEROTECH;

  • XIRO.

И это только популярные бренды. Ассортимент магазина - 30 тыс. моделей.


хобби центр радиоуправляемые модели

 

 

Здесь быстрая доставка, есть популярные способы оплаты. Товар можно приобрести даже в рассрочку.

 

 

 

У магазина есть сервисный центр. Специалисты с опытом от 2 лет чинят технику покупателям.

 

Хобби Центр: купоны и промокоды

Лучший способ сэкономить на покупках в интернете – это дождаться распродажи. Многие сайты регулярно проводят акции с подарками и дополнительными скидками.


хобби центр купоны

 

 

Если на акции и скидки вам не повезло, воспользуйтесь специальным кодом. Самый простой способ получить его – это заглянуть на сайт БериБай до начала покупок. Здесь собраны все выгодные предложения.


промокод хобби центр

 

 

 

 

В Хобби Центр на радиоуправляемые модели и другие популярные товары практически всегда есть скидки. В любой момент легко получить промокод, но этим все не заканчивается. Не забывайте о кэшбэке.

 

 

 

Сервис вернет вам 1–2% от любого заказа на сайте. Просто пройдите на сайт не через поисковик, а по ссылке вверху страницы.

 

 

После завершения заказа бонусный счет пополнится. Вы получаете не баллы, а деньги, которые можно потратить на следующие покупки.

 

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