Промокод в Хобби Центр сделает ваше увлечение еще приятней. Вы сможете не только найти здесь радиоуправляемые модели машин, катеров, танков, самолетов, вертолетов, но и сэкономить при помощи БериБай.

О магазине

Сервис открыт с 2003 года. Его владелец, Владимир Симоненко, искал идею для бизнеса. Он вдохновился поговоркой о том, что лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Название пришло в голову сразу.





Хобби центр – интернет-магазин сборных и радиоуправляемых моделей, квадрокоптеров, аксессуаров. Если вы увлечены этим делом, вас поразит выбор товаров.





Здесь есть продукция от:

Castle Creations;



VELOLIDER;



ZEROTECH;



XIRO.

И это только популярные бренды. Ассортимент магазина - 30 тыс. моделей.





Здесь быстрая доставка, есть популярные способы оплаты. Товар можно приобрести даже в рассрочку.

У магазина есть сервисный центр. Специалисты с опытом от 2 лет чинят технику покупателям.