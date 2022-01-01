Настольные игры – отличный выбор, когда хочется внести оживление в семейный вечер или нескучно провести время в компании друзей. Чтобы подобрать интересные новинки или неизменную классику, загляните в интернет-маркет Hobby Games. Здесь собраны лучшие варианты игр.

О компании

Хобби Геймс – это не только онлайн-площадка, но и широкая сеть магазинов на территории России и СНГ (около 100 точек). С организацией сотрудничают ведущие производители и бренды, среди которых – Warhammer, Star Wars, Wizard, Стиль жизни и др.

В ассортименте компании представлено более 7000 товаров:

Настольные, карточные и ролевые игры

Аксессуары

Книги, журналы, пазлы и головоломки

Сувениры и мерч

Бонусная программа для любимых клиентов

Покупать настольные игры HobbyGames можно с участием в бонусной программе. Это позволит накапливать баллы за каждую покупку и тратить их на следующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль. Также бонусы можно получать за выполнение различных заданий на сайте. Покупатель может находиться на одном из трех уровней в бонусной программе:

Игрок – сумма покупок до 25 тысяч, накопление 5%

Доктор – сумма покупок от 25 до 50 тысяч, накопление 7%

Магистр – сумма покупок от 50 тысяч, накопление 10%

Оплачивать накопленными бонусами можно до 15% от стоимости заказа. Первые 100 приветственных баллов можно получить сразу же – за регистрацию в программе лояльности на сайте магазина. Также вас ждут дополнительные бонусы в День рождения и участие в закрытых распродажах и акциях.