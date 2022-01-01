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Промокоды и купоны HobbyGames (Хобби Геймс) | Апрель 2022

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Хобби Геймс: интернет-магазин настольных игр

Настольные игры – отличный выбор, когда хочется внести оживление в семейный вечер или нескучно провести время в компании друзей. Чтобы подобрать интересные новинки или неизменную классику, загляните в интернет-маркет Hobby Games. Здесь собраны лучшие варианты игр.

О компании

Хобби Геймс – это не только онлайн-площадка, но и широкая сеть магазинов на территории России и СНГ (около 100 точек). С организацией сотрудничают ведущие производители и бренды, среди которых – Warhammer, Star Wars, Wizard, Стиль жизни и др.

В ассортименте компании представлено более 7000 товаров:

  • Настольные, карточные и ролевые игры
  • Аксессуары
  • Книги, журналы, пазлы и головоломки
  • Сувениры и мерч

Настольные игры Hobbygames

Бонусная программа для любимых клиентов

Покупать настольные игры HobbyGames можно с участием в бонусной программе. Это позволит накапливать баллы за каждую покупку и тратить их на следующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль. Также бонусы можно получать за выполнение различных заданий на сайте. Покупатель может находиться на одном из трех уровней в бонусной программе:

  • Игрок – сумма покупок до 25 тысяч, накопление 5%
  • Доктор – сумма покупок от 25 до 50 тысяч, накопление 7%
  • Магистр – сумма покупок от 50 тысяч, накопление 10%

Оплачивать накопленными бонусами можно до 15% от стоимости заказа. Первые 100 приветственных баллов можно получить сразу же – за регистрацию в программе лояльности на сайте магазина. Также вас ждут дополнительные бонусы в День рождения и участие в закрытых распродажах и акциях.

Купон HobbyGames для получения скидок

Используйте купон на скидку HobbyGames, чтобы приобрести любые настольные игры намного дешевле представленных в каталоге цен. Найти подобный купон на скидку не составит труда, если пользоваться проверенным сайтом BeriBuy. Здесь собраны только актуальные купоны, включая промокод на первый заказ для новых покупателей. Копируйте тот промокод HobbyGames, который наиболее выгоден, и указывайте его в корзине при оформлении заказа. Как только цена снизилась – можно приступать к оплате. С BeriBuy любой промокод и купон Хобби Геймс будет у вас всегда под рукой!

Купон Хобби Геймс

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