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Промокоды Hoff (Хофф) | Февраль 2021

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Скидочный промокод Hoff – действительно ли можно платить меньше

В поисках хорошего ассортимента недорогой мебели и домашних товаров на помощь придет онлайн-гипермаркет Хофф. Солидный каталог позволит в одном месте приобрести все необходимое – от бытовой техники до мебели, освещения и элементов декора. А если не забыть перед заказом найти и использовать для Хофф купоны на скидку, то покупка порадует и с финансовой стороны.

История создания бренда

Российская сеть Hoff запущена в 2008 году силами двух основателей – Михаила Кучмента и Александра Зайонц. Главный акцент сети магазинов сделан на розничные и онлайн-продажи мебели и товаров для дома в среднем ценовом диапазоне. Название бренда было выбрано как аббревиатура «Home of furnishing» - дом для создания интерьера, что отражает концепцию магазина.

интернет магазин hoff

Сегодня сеть включает в себя 50 магазинов по РФ и большой онлайн-магазин, который за год посещает около 66 миллионов довольных клиентов. Розничные точки предложены в разных форматах: Hoff Mini - с самыми популярными моделями мебели для личного просмотра, Hoff Home – с домашними товарами, и единые гипермаркеты.

Мультибрендовый ассортимент позволяет найти на одной площадке все самое необходимое:

  • Товары для дома (от посуды до осветительных приборов)
  • Текстиль, сувениры и декор
  • Мягкая мебель и бытовая техника
  • Всё для балкона, сада и дачи/огорода
  • Тумбы, комоды, офисная и деловая мебель

Что дает и зачем используется промокод Хофф

Планируя делать очередную или же свою первую покупку в гипермаркете, стоит задуматься о том, что здесь можно приятно сэкономить. Чтобы узнать, как получить скидку в Хофф, достаточно найти особую комбинацию из букв и цифр – так называемый промокод. Секретная комбинация действует короткий срок и может дать вам один из трех бонусов в зависимости от выбранного купона:

  • Скидку в виде определенной суммы или процента от стоимости заказа
  • Бесплатную доставку
  • Приятный презент к заказу

Важно помнить, что часть кодов универсальна и подойдет для любой покупки, другая же часть имеет условия по использованию. Например, нужно совершить покупку на конкретную сумму или добавить в корзину определенные товары. Если указать код, не соответствующий вашему заказу, он просто не сработает.

промокод hoff

Новые клиенты оценят промокод на первый заказ – он позволит каждому покупателю, совершающему заказ впервые, получить специальную скидку и познакомиться с товарами магазина по сниженной цене. Это отличный вариант для повышения лояльности, гарантирующий магазину большой процент покупателей, которые вернутся за повторной покупкой.

Бонусы и сервисы для любимых клиентов

В процессе выбора мебели бывает сложно определиться с тем, какой гарнитур лучше подойдет к интерьеру или какой формат дивана предпочесть. Hoff интернет-магазин мебели учел эти проблемы и разработал удобные сервисы для посетителей своего сайта. Планировщик кухонь поможет с нуля спроектировать свой дизайн и варианты кухонь, подобрав к мебели элементы декора, окраску стен и пола. Еще один сервис – конфигуратор диванов, где из любого базового варианта можно сделать свой, меняя обивку, оттенки ткани по ценовой категории и дополнительный дизайн.

Немного об акциях

Используя скидочный купон Hoff и дополнительно просматривая регулярные акции на сайте гипермаркета, можно получать двойную выгоду с каждой покупки – ведь промокоды можно использовать одновременно с другими бонусными мероприятиями, будь то крупная распродажа или текущие скидки в магазине Hoff.

Стоит упомянуть и о крупной акции. Любой клиент может завести для себя персональную карту для начисления бонусных баллов за совершаемые покупки (в виде баллов вам возвращается до 10% от суммы заказа). Также при оформлении карты вы получите 300 приветственных бонусов, всеми накопленными баллами можно оплачивать до 50% от суммы вашего заказа.

Бонусы

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