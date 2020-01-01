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Промокоды Holding Consul | Ноябрь 2020

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Консул Холдинг

Консул Холдинг знает, насколько важен для человека здоровый сон. Он есть матрасы на любой вкус. Если у вас нет полной суммы, и вы хотите скидку, воспользуйтесь промокодом Holding Consul.

 

О магазине

 

Ассортимент тут действительно поражает. Тысячи матрасов на любой вкус:


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  • дорогие и по доступной цене;

  • c натуральными и искусственными наполнителями;

  • c пружинами и без;

  • для детской, полуторной и двухместной кровати;

  • супержесткие и мягкие как облачко.

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Часто компания делает дополнительные скидки и акции. Иногда проводятся распродажи до -70%.


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Как получить промокод для Консул Холдинг?

 

 

Зайдите на сайт BeriBuy. Мы собираем уникальные предложения из сотен разных магазинов. Заходят сюда, чтобы найти уникальный код.


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Когда будете оформлять заказ, в корзине вы увидите поле, куда нужно вставлять полученный код. Нажмите на Enter, скидка применится к заказу автоматически.

 

 

 

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Как получить кэшбэк?

Так называют отложенную скидку. БериБай дает своим пользователям не только промокоды, но и позволяет получить кэшбэк.

 

Вверху вы увидите особую ссылку. Кликните по ней и оформляйте покупки привычным образом.

 

 

Когда придет товар, на ваш бонусный счет начислят деньги. Выведите на свой личный кошелек и тратьте, как вам угодно.

 

 

Кэшбэк сочетается со всеми промокодами, скидками, акциями. Воспользовавшись им, вы получите двойную выгоду на все свои покупки.

 

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