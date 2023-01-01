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Промокоды HolidayTaxis | Июнь 2023

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Промокоды HolidayTaxis для путешествий без границ

Дальние странствия будут проходить с большим комфортом, когда рядом будет всегда надежный сервис заказа трансфера международного уровня. Пользуйтесь эффективными и простыми решениями в любой момент.

О платформе

В свыше 150 стран компания HolidayTaxis предлагает путешественникам и туристам трансферы из аэропортов по выгодной стоимости и с высочайшим уровнем качества. Сервис обслуживания обхватывает более 21 000 курортов и зон отдыха по всему миру. В ассортименте присутствует широкий выбор транспорта для любых целей и задач клиента: огромный парк больших автобусов для компаний и люксовые модели для деловых встреч.

Ключевые преимущества для клиента:

  • Гарантия безопасности транспорта
  • Без комиссий и скрытых платежей
  • Круглосуточная сервисная поддержка

Промокоды HolidayTaxis на трансфер

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