Homeme.ru – это и производитель и продавец в одном лице. Существует компания более 10 лет (с 2006 года). Своим потребителям производитель предлагает широкий выбор мебели – это и стенки для прихожей, и диваны, и кухонная мебель, и тумбы. Также в ассортименте осветительные приборы и товары для дома: зеркала, вешалки, декоративные подушки.

Пять причин, почему именно интернет-магазин Homeme.ru

Интернет-гипермаркет Хоумми ру выбирают по нескольким причинам:

Широкий выбор товаров.

Высокое качество. Процесс производства находится под жестким контролем, что позволяет гарантировать клиентам высокое качество продукции. Производитель отдает предпочтение надежным и долговечным материалам. Порадует мебель и своим внешним видом – сотрудники компании следят за новинками в данной сфере.

Демократичные цены. Благодаря прямому сотрудничеству с производителем, удастся приобрести мебель по выгодной цене, избежав наценок посредников.

Гарантия производителя.

Налаженный с годами сервис.





Экономим с промокодом homeme

Промокод Хоум Ми – это отличная возможность сэкономить на покупках мебели и товаров для дома. Код купона не обязательно должен быть дан на скидку. Также это может быть подарок к заказу или какой-либо иной бонус.

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Кэшбэк интернет-магазин не дает. Однако акции проводит часто. Поэтому не забывайте заглядывать на сайт.

Напоминаем, что самые грандиозные распродажи проходят по таким дням, как КиберПонедельник и Черная Пятница в Homeme.

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