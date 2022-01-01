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Промокоды HONOR (Хонор) | Июнь 2022

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Хонор: интернет-магазин самых интеллектуальных устройств

Смартфон – та вещь, которая с нами практически 24/7, это один из самых покупаемых товаров во всем мире. Хочется выбрать практичную и функциональную модель, подчеркивающую при этом оригинальность своего владельца. Найти интересные варианты, выполненные по самым современным технологиям, поможет онлайн-магазин Хонор – лидирующий китайский бренд.

О бренде и ассортименте

Марка HONOR появилась на свет в 2013 году и сегодня является лидирующим производителем интеллектуальных гаджетов. Ранее бренд принадлежал компании Huawei, и только в январе 2021 года китайская марка выпустила свой первый самостоятельный смартфон. Линейки Хонор ориентированы преимущественно на молодую целевую аудиторию и социально-активных потребителей. Это главное отличие от компании-основателя Huawei, которая ориентирована на классические линейки и широкую аудиторию. В 2020 году бренд Хонор получил международную премию Best Brand-2020 как лучший развивающийся продуктовый бренд.

Сегодня в ассортименте компании представлены следующие товары:

  • Смартфоны
  • Ноутбуки
  • Смарт-часы
  • Аксессуары, наушники

Honor интернет-магазин смартфонов

Среди наиболее продаваемой продукции на сегодняшний день – смартфон HONOR 50 с функцией мультивидео, возможностью ускоренной и замедленной съемками. Корпус выполнен в оригинальных расцветках (от изумрудного до мерцающего кристалла).

Обзоры устройств для вашего удобства – заглянем в HONOR Club

Интернет-магазин смартфонов HONOR подготовил для покупателей раздел с онлайн-обзорами своей продукции, размещая их прямо на сайте для вашего удобства. Все обзоры находятся в HONOR Club – блоке для покупателей и обмена мнениями. Обзоры создают обычные пользователи и покупатели – они размещают реальный отзыв со всеми плюсами и минусами, прикладывают фотографии. К каждому такому отзыву можно оставлять вопросы и комментарии, чтобы уточнить нюансы и точно определиться с моделью смартфона или смарт-часов перед тем, как совершать покупку. В разделе «Общее» можно подписаться на обзоры любой модели смартфона, чтобы не пропустить свежие отзывы покупателей.

Отдельно стоит упомянуть и раздел «Галерея» - здесь пользователи могут размещать реальные фотографии, сделанные на устройства Хонор. Лучшие фотографии получают шанс попасть на страницы календаря сообщества HONOR! В HONOR Club вы можете найти и массу полезных советов об эксплуатации устройств – например, как сопрягать часы со смартфоном или как настроить подсветку на клавиатуре.

Что дает покупателям промокод Хонор

Промокод HONOR – это секретная комбинация из букв или цифр, которая действует ограниченный период времени. Найдя подобный промокод на заказ, можно с его помощью получить хорошую скидку, подарок к заказу либо бесплатную доставку. Все актуальные купоны уже находятся на проверенном сервисе BeriBuy – достаточно просто выбрать наиболее интересный купон Хонор, скопировать его с сайта BeriBuy и указать в корзине онлайн-маркета перед тем, как оплачивать заказ. Как только информация о скидке появится, можно завершать оформление заказа на выгодных условиях! Обратите внимание на промокод на первый заказ – он дает новым покупателям максимально низкие цены. На BeriBuy все коды обновляются каждый день, поэтому вам не придется перепроверять их и тратить свое время. Просто берите и пользуйтесь!

Планируя делать выбор нового, современного смартфона, который будет закрывать все ваши текущие потребности, используйте в магазине HONOR купон на скидку и наслаждайтесь полученной экономией от онлайн-покупки!

Промокод Honor

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