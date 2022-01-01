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Промокоды HTML Academy | Март 2022

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ХТМЛ Академия – выбор для тех, кто хочет работать в веб-индустрии

Профессии IT-сферы активно набирают популярность, компаниям не хватает опытных веб-разработчиков, умеющих работать с версткой, шаблонизаторами и анимацией. Если вы хотите прокачать знания до максимума или начать осваивать эту сферу с нуля, интерактивные курсы HTML Academy помогут разобраться во всех нюансах IT-искусства.

Информация о платформе

С 2013 года ХТМЛ Академия учит студентов работать на «живых» задачах с интерактивными тренажерами. Так можно получить реальный опыт, приближенный к обычным рабочим задачам. Помимо тренажеров, компания также реализовала онлайн-обучение с нуля профессиям фронтенд, фулстек, бэкенд и react-разработчика. А для точечного углубления в IT-вопросы можно пройти направления:

  • Профессиональная верстка сайтов
  • Архитектура клиентских приложений
  • Алгоритмы и структуры данных
  • Анимация для фронтендеров и др.

интерактивные курсы html academy

Наибольшей популярностью сегодня пользуется курс по верстке e-mail рассылок, получивший высокую оценку экспертов REG.ru.

Промокод HTML Academy для ценителей экономии

Планируя приступить к любому из обучений от Академии, стоит подобрать купон на скидку и приберечь бюджет для дополнительных затрат. Найти для платформы HTML Academy промокод на подписку вам поможет площадка промокодов BeriBuy, сотрудничающая с крупными образовательными компаниями и интернет-маркетами.

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Для получения скидки вам понадобится скопировать на сайте BeriBuy наиболее интересный купон, перейти на сайт Академии и указать промокод в специальном поле перед оплатой обучения. Найти скидочные купоны можно как на тренажер, так и на самостоятельный курс HTML Academy.

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