Профессии IT-сферы активно набирают популярность, компаниям не хватает опытных веб-разработчиков, умеющих работать с версткой, шаблонизаторами и анимацией. Если вы хотите прокачать знания до максимума или начать осваивать эту сферу с нуля, интерактивные курсы HTML Academy помогут разобраться во всех нюансах IT-искусства.

Информация о платформе

С 2013 года ХТМЛ Академия учит студентов работать на «живых» задачах с интерактивными тренажерами. Так можно получить реальный опыт, приближенный к обычным рабочим задачам. Помимо тренажеров, компания также реализовала онлайн-обучение с нуля профессиям фронтенд, фулстек, бэкенд и react-разработчика. А для точечного углубления в IT-вопросы можно пройти направления:

Профессиональная верстка сайтов

Архитектура клиентских приложений

Алгоритмы и структуры данных

Анимация для фронтендеров и др.

Наибольшей популярностью сегодня пользуется курс по верстке e-mail рассылок, получивший высокую оценку экспертов REG.ru.