В России есть официальный интернет-магазин этого бренда, где вы можете приобрести любые изделия без дополнительных наценок. Здесь вы узнаете про все самые выгодные акции на смартфоны Хонор, можете отдать свой предыдущий телефон в Trade-in, подписаться на последние новости бренда Huawei и Honor.

Huawei – это один из крупнейших китайских производителей смартфонов, планшетов и ноутбуков. Он популярен по всему миру благодаря хорошему качеству и доступным ценам.

Доставка и оплата

Для вас доступны все удобные способы оплаты:

Предоплата картой на сайте;



Полная оплата онлайн;



Наличными курьеру.





Магазин принимает все действующие в РФ платежные системы, в том числе и «Мир»

Товар доставляется двумя транспортными компаниями, UPS и DPD. Вы сами выбираете ту, которой доверяете больше. При покупке на сумму больше 10 тыс. рублей. Доставка по России бесплатна.

Гарантия и возврат

Компания дает гарантию на свои смартфоны, планшеты и ноутбуку в течение 12 месяцев. Есть модели, на которые действует расширенная гарантия. На сопутствующие товары она обычно, напротив, меньше года.

Кроме того, вы можете вернуть товар после покупки. Если при заказе вы использовали промокод Huawei, вам возвратят только ту сумму, которую вы оплатили.

Промокод и купон Хуавей Шоп

Купон Huawei позволит вам получить скидку практически на любые товары бренда. Регулярно сервис проводит акции и снижает цены на целые категории. Еще бренд участвует в распродажах вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы.

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Здесь же вы получите кэшбэк при любой покупке. Для этого не нужно вводить код или пользоваться купонами. Достаточно только зайти в магазин по специальной ссылке.

Кэшбэк можно сочетать с промокодами или акциями. У Бренда Хуавей сравнительно небольшие цены, но с нашим сервисом вы легко сделаете их еще более привлекательными.