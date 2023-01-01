Промокоды Хваловские Воды | Февраль 2023
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Hvalwaters - лидер среди конкурентов
Вода – самый важный источник крепкого здоровья и самочувствия. А ее доставку доверьте ответственному и добросовестному поставщику.
О компании
Заказать Хваловские Воды – значит, довериться 20-летнему опыту по поставке и качеству. Добыча происходит в поселке Стеклянный, экологически чистом районе. Питьевая вода Хваловская добывается из артезианских слоев, на уровне 187 метров.
Особенности фирмы:
- Бесплатная доставка в день заказа
- Поставка насосов, кулеров и стаканчиков
- Собственная лаборатория для анализа
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