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Промокоды Hello World | Август 2024

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Промокоды Hello World — для юных гениев

Знакомство с IT-индустрией с детства может дать ребенку значительное преимущество. Но если вы сталкиваетесь с вопросами: с чего начать, как сделать обучение интересным, и где найти подходящую программу, обратите внимание на курсы Hello World. Если использовать промокоды Хелоу Ворлд, то можно отлично сэкономить.

О компании

Хеллоу Ворлд — школа программирования. Она активно развивается с 2018 года, и за это время стала самой крупной обучающей онлайн-платформой программирования в России. Площадка обучает детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, чтобы они могли с пользой проводить время за компьютером, а для некоторых это может стать первым шагом к выбору будущей профессии. Hello World — детская онлайн-школа программирования, которая с первого занятия увлекает этим миром, адаптируя программу под личные интересы ребенка. В игровой форме ребята осваивают сложные концепции, что делает познавательный процесс увлекательным и мотивирующим.

Хеллоу Ворлд школа программирования

Преимущества:

  • Для учебы понадобится только компьютер, интернет и желание учиться
  • Индивидуальный наставник ускорит процесс обучения и поможет справиться со сложностями, обеспечивая эффективное усвоение материала
  • Большой штат профессиональных педагогов
  • Программа покажет, что программирование интереснее игр
  • Возможность сразу понять, привлекает ли карьера в IT

Промокоды Hello World — учитесь и развивайтесь, играя

Программирование для детей от Hello World — это отличная возможность, которая открывает перед ними множество перспектив. Промики Хелоу Ворлд помогут вам приобрести курсы с хорошей скидкой. Купоны на скидку регулярно публикуются на сайте промокодов BeriBuy, чтобы вы получили качественное обучение по выгодной цене. Не упустите шанс дать своему ребенку старт в увлекательный мир IT с минимальными затратами!

Промокоды Хеллоу ворлд

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