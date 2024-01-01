Знакомство с IT-индустрией с детства может дать ребенку значительное преимущество. Но если вы сталкиваетесь с вопросами: с чего начать, как сделать обучение интересным, и где найти подходящую программу, обратите внимание на курсы Hello World. Если использовать промокоды Хелоу Ворлд, то можно отлично сэкономить.

О компании

Хеллоу Ворлд — школа программирования. Она активно развивается с 2018 года, и за это время стала самой крупной обучающей онлайн-платформой программирования в России. Площадка обучает детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, чтобы они могли с пользой проводить время за компьютером, а для некоторых это может стать первым шагом к выбору будущей профессии. Hello World — детская онлайн-школа программирования, которая с первого занятия увлекает этим миром, адаптируя программу под личные интересы ребенка. В игровой форме ребята осваивают сложные концепции, что делает познавательный процесс увлекательным и мотивирующим.

Преимущества: