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Промокоды iBOX | Март 2023

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Электронные помощники для вашего автомобиля

Автомобильные гаджеты упростили водителям время, проведенное за рулем. Если вы планируете что-то докупить или поменять – в данном маркете вас ждет огромный выбор автомобильной техники.

О магазине

Встречайте первый отечественный интернет-магазин Айбокс по продаже электроники для авто. Ассортимент отличается наличием разных товаров от большинства брендов: видеорегистраторы, радар-детекторы, устройства Hands-off, камеры и т.д.

Клиент получает особые привилегии:

  • Доставка заказов по РФ
  • Сертифицированные товары
  • Постгарантийный сервис

Интернет-магазин Айбокс

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