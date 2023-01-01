Автомобильные гаджеты упростили водителям время, проведенное за рулем. Если вы планируете что-то докупить или поменять – в данном маркете вас ждет огромный выбор автомобильной техники.

О магазине

Встречайте первый отечественный интернет-магазин Айбокс по продаже электроники для авто. Ассортимент отличается наличием разных товаров от большинства брендов: видеорегистраторы, радар-детекторы, устройства Hands-off, камеры и т.д.

Клиент получает особые привилегии: