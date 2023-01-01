Промокоды iBOX | Март 2023
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О магазине
Встречайте первый отечественный интернет-магазин Айбокс по продаже электроники для авто. Ассортимент отличается наличием разных товаров от большинства брендов: видеорегистраторы, радар-детекторы, устройства Hands-off, камеры и т.д.
Клиент получает особые привилегии:
- Доставка заказов по РФ
- Сертифицированные товары
- Постгарантийный сервис
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