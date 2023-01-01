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Промокоды А-Айсберг | Январь 2023

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Сервисный центр А-Айсберг: помощь квалифицированных специалистов

Если что-то вышло из строя, вам помогут лучшие мастера из А-Айсберг. Крупнейший постгарантийный центр предлагает клиенту надежный ремонт.

О компании

Более 28 лет фирма осуществляет ремонт бытовой техники, с применением современного и высокоточного оборудования: 2000 ежедневных обращений, от 1000 работ в сутки разной сложности и 99,7% успешных заказов. А-Айсберг, магазин запчастей, имеет свой ассортимент комплектующих.

Оцените все преимущества сервиса:

  • программа лояльности;
  • онлайн-консультации;
  • бонусные промокоды.

А-Айсберг ремонт

Например, ремонт холодильников организация производит с гарантией от 6 до 12 месяцев. Заказывайте услугу, пока действуют промокоды А-Айсберг.

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