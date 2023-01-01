течении часа! Диагностика от 20 минут, выполнение ремонтных работ любой сложности. Без труда починим телевизоры, ноутбуки, планшеты, компьютеры, смартфоны, моноблоки и т.д., всего от 400 рублей!

Если цифровая техника вышла из строя - оставляйте заявку на срочный выезд, и мастер приедет в ... Подробнее > течении часа! Диагностика от 20 минут, выполнение ремонтных работ любой сложности. Без труда починим телевизоры, ноутбуки, планшеты, компьютеры, смартфоны, моноблоки и т.д., всего от 400 рублей! Скрыть

Супер выгода: экономьте до 18% на ремонте бытовой техники Открыть Показать скидку