Промокоды Айхерб (iHerb) | Ноябрь 2020
Где найти скидки и актуальные промокоды iHerb
Сердца любителей здорового образа жизни и правильного питания покорил крупнейший американский интернет-магазин iHerb. Благодаря возможности использовать актуальные промокоды iherb, покупки становятся экономически выгодными и побуждают вас стать постоянным покупателем этой площадки с экологически безопасной и натуральной продукцией.
От создания к развитию
Интернет-компания iHerb появилась в 1996 году, когда общественность активно озадачилась вопросами здорового питания и натуральным уходом. Однако существование бренда Айхерб началось куда раньше – в 1948 году была создана розничная компания, когда владелец соевой фермы Пол Ричард начал продавать натуральную продукцию соседям и друзьям. Позднее именно эта ферма и стала отправной точкой для создания интернет-магазина, ведь количество желающих приобрести натуральные продукты и витамины росло с каждым днем, и справляться в одиночку Пол Ричард уже не мог – нужна была большая площадка, где люди смогли бы самостоятельно знакомиться с товарами и делать заказы.
Сегодня в iHerb можно приобрести продукты питания, товары по уходу за лицом и телом, витамины и пищевые добавки на основе натуральных компонентов. В магазине представлена исключительно сертифицированная продукция, не содержащая химических добавок и негативно влияющих на экологию элементов. Магазин – настоящая находка для тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за правильным рационом или придерживается определенных принципов питания (к примеру, является спортсменом или вегетарианцем).
Витамины, добавки, травы – натуральный ассортимент
В американском интернет-маркете Айхерб покупатели найдут более 30 тысяч товаров от 1200 различных популярных брендов. Среди неизменных лидеров продаж магазина можно выделить витамин D-3 от марки Now Foods, Омега-3 от бренда California Gold Nutricion и уходовые патчи для глаз с золотом от марки Petitfee. Вы можете делать выбор по цене, бренду, категории, либо начать свое знакомство с миниатюрных пробников заинтересовавшей продукции по невысокой стоимости.
Для удобного выбора все товарные позиции в каталоге магазина разделены по категориям:
- Пищевые добавки и витамины;
- Травы, комплексы и натуральные средства;
- Товары для душа и личная гигиена;
- Продукты питания (от органических леденцов до чесночной соли) и косметика;
- Спортивные товары, все для малышей и домашних питомцев;
Действующие промокоды на айхерб: все о бонусах и скидках
Американский интернет-маркет активно поддерживает участие своих покупателей в программе промокодов. Промокод или код вознаграждения iherb – это буквенно-цифровая комбинация, указав которую во время оформления вашего интернет-заказа, можно получить скидку в виде процента или фиксированной суммы, бесплатную доставку либо возможность поучаствовать в секретной акции. Поскольку все купоны Айхерб имеют ограниченный срок, лучше всего искать их на проверенных сайтах-агрегаторах. Один из таких – это сайт БериБай, сотрудничающий с сотнями крупных интернет-маркетов.
На страницах его каталога можно найти для Айхерб промокод на скидку, специальные промокод iherb на первый заказ (идеально для тех, кто планирует познакомиться с данным магазином – вы сможете получить скидку 5% на все) либо промокоды iherb на второй заказ (скидка 10% на определенные категории товаров). Обратите внимание, что промокод айхерб на первый и второй заказ (для новых покупателей) – это отличный вариант сэкономить на знакомстве с новым интернет-магазином. Также вы всегда можете ввести универсальный промокод ASC6516 и получить скидку в размере 5%.
Чтобы код сработал, его необходимо предварительно скопировать на БериБай и вставить в специально выделенную строчку при оформлении интернет-заказа. В зависимости от выбранного купона, будет сразу пересчитана сумма, либо появятся бонусные секретные условия.
Любителям максимальной выгоды также стоит узнать больше о кэшбэк iherb - если пройти быструю регистрацию на БериБай и совершать покупку на айхерб по ссылке с этого сайта, за каждый онлайн-заказ можно получать указанную сумму или процент денежного вознаграждения. Кэшбэк возвращается на внутренний счет на БериБай – его можно вывести на карту, счет мобильного или электронный кошелек. Получать кэшбэк можно при каждом при повторном заказе, при этом кэшбэк и промокод или код вознаграждения iherb могут использоваться одновременно – это сделает вас одним из самых лояльных покупателей.
Чем магазин балует любимых покупателей
Помимо возможности использовать скидочный код купона iherb для получения бонусов, онлайн-маркет радует покупателей множеством других привилегий. Отдельный раздел на сайте посвящен проводимым акциям – здесь вы увидите еженедельные предложения от магазина с горящими товарами и увеличенными скидками.
Еще один интересный раздел – пробники, где можно приобрести миниатюры оригинальных товаров для возможности опробовать их. Это очень удобно для новых клиентов, которые только знакомятся с продукцией магазина, или для тех, кто решил сменить свой постоянный ассортимент и опробовать что-то новое. Так например, здесь вы может приобрести пробник ретиноловой сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином С от марки InstaNatural, крема с витамином Е от De La Cruz или жевательных батончиков-мюсли с дикой голубикой и миндалем от California Gold Nutrition. Заказывая пробники, не забывайте, где взять промокод для iherb – его можно применять к любому заказу. Пробники идут в уменьшенном весовом или порционном варианте в сравнении с оригинальной упаковкой – так например, пробиотики 5 млрд КОЕ от бренда California Gold Nutrition можно приобрести в количестве всего 10 растительных капсул в пробной упаковке.
Обратите внимание на раздел «лучшее» - сюда попадают только товары, которые за сегодня (за прошедшие 24 часа) пользовались максимальным спросом (статистика рассчитывается по количеству заказов). Здесь можно сортировать товары по категориям, а также выбирать статистику по России либо глобальную.
Также можно приятно порадовать себя сниженными ценами, если совершать оптовый заказ. Вас будет ждать скидка или бесплатная доставка в случае покупки на общую сумму всего от 3000 рублей – это очень недорого за натуральную продукцию с гарантией качества.
Особенности доставки: почему заказывать из Америки безопасно
Многих новичков заставляет волноваться надежность данного магазина, ведь доставка товара осуществляется только после предварительной онлайн-оплаты. Опасаться за свои покупки не стоит - Ай Херб уже давно зарекомендовал себя как проверенная годами площадка. В группах магазина в социальных сетях можно увидеть сотни тысяч отзывов благодарных покупателей и фото полученных ими реальных заказов.
Все товары доставляются со специально оборудованных складов Айхерб в США, сертифицированных по стандартам GMP, примерный срок доставки всегда можно посмотреть на сайте – он зависит от вашего региона. Покупатель может выбирать разные варианты доставки – от почты и постаматов до Boxberry или Pony Express. Также каждому покупателю назначается трек для возможности отслеживания местоположения заказа – в среднем на доставку уходит около недели, и ваш заказ окажется в ваших руках. Все товары надежно упаковываются до момента отправки, чтобы при транспортировке исключить возможность повреждений.
Не откладывайте ваши покупки
Разобравшись, куда вводить промокод на Айхерб и как получить максимальные скидки и акции, вы можете совершать покупки в американском интернет-маркете не только с экономией денежных средств, но и с получением приятных подарков практически к каждому заказу. Главное, не забывайте проверять новые промокоды айхерб на сайте БериБай. Побалуйте здоровье своих близких натуральными витаминами и косметическими средствами от лучших брендов магазина iHerb!
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