Сердца любителей здорового образа жизни и правильного питания покорил крупнейший американский интернет-магазин iHerb. Благодаря возможности использовать актуальные промокоды iherb, покупки становятся экономически выгодными и побуждают вас стать постоянным покупателем этой площадки с экологически безопасной и натуральной продукцией.

От создания к развитию

Интернет-компания iHerb появилась в 1996 году, когда общественность активно озадачилась вопросами здорового питания и натуральным уходом. Однако существование бренда Айхерб началось куда раньше – в 1948 году была создана розничная компания, когда владелец соевой фермы Пол Ричард начал продавать натуральную продукцию соседям и друзьям. Позднее именно эта ферма и стала отправной точкой для создания интернет-магазина, ведь количество желающих приобрести натуральные продукты и витамины росло с каждым днем, и справляться в одиночку Пол Ричард уже не мог – нужна была большая площадка, где люди смогли бы самостоятельно знакомиться с товарами и делать заказы.





Сегодня в iHerb можно приобрести продукты питания, товары по уходу за лицом и телом, витамины и пищевые добавки на основе натуральных компонентов. В магазине представлена исключительно сертифицированная продукция, не содержащая химических добавок и негативно влияющих на экологию элементов. Магазин – настоящая находка для тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за правильным рационом или придерживается определенных принципов питания (к примеру, является спортсменом или вегетарианцем).

Витамины, добавки, травы – натуральный ассортимент

В американском интернет-маркете Айхерб покупатели найдут более 30 тысяч товаров от 1200 различных популярных брендов. Среди неизменных лидеров продаж магазина можно выделить витамин D-3 от марки Now Foods, Омега-3 от бренда California Gold Nutricion и уходовые патчи для глаз с золотом от марки Petitfee. Вы можете делать выбор по цене, бренду, категории, либо начать свое знакомство с миниатюрных пробников заинтересовавшей продукции по невысокой стоимости.





Для удобного выбора все товарные позиции в каталоге магазина разделены по категориям:

Пищевые добавки и витамины;



Травы, комплексы и натуральные средства;



Товары для душа и личная гигиена;



Продукты питания (от органических леденцов до чесночной соли) и косметика;



Спортивные товары, все для малышей и домашних питомцев;

Действующие промокоды на айхерб: все о бонусах и скидках

Американский интернет-маркет активно поддерживает участие своих покупателей в программе промокодов. Промокод или код вознаграждения iherb – это буквенно-цифровая комбинация, указав которую во время оформления вашего интернет-заказа, можно получить скидку в виде процента или фиксированной суммы, бесплатную доставку либо возможность поучаствовать в секретной акции. Поскольку все купоны Айхерб имеют ограниченный срок, лучше всего искать их на проверенных сайтах-агрегаторах. Один из таких – это сайт БериБай, сотрудничающий с сотнями крупных интернет-маркетов.





На страницах его каталога можно найти для Айхерб промокод на скидку, специальные промокод iherb на первый заказ (идеально для тех, кто планирует познакомиться с данным магазином – вы сможете получить скидку 5% на все) либо промокоды iherb на второй заказ (скидка 10% на определенные категории товаров). Обратите внимание, что промокод айхерб на первый и второй заказ (для новых покупателей) – это отличный вариант сэкономить на знакомстве с новым интернет-магазином. Также вы всегда можете ввести универсальный промокод ASC6516 и получить скидку в размере 5%.





Чтобы код сработал, его необходимо предварительно скопировать на БериБай и вставить в специально выделенную строчку при оформлении интернет-заказа. В зависимости от выбранного купона, будет сразу пересчитана сумма, либо появятся бонусные секретные условия.

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