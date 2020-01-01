Икея – это магазин мебели, посуды, домашнего декора. Он основан в Швеции и полностью пропитан духом Скандинавии: минималистичный дизайн, доступные цены, натуральные материалы.





Бренд основан в 1943 году. Тогда он работал только по каталогам и только в своей стране.

Сложно было делать доставку в другие города, не говоря уже обо всем мире. Одна небольшая идея позволила преодолеть этот барьер.

В IKEA стали упаковывать свою мебель в плоские коробки. Первым таким товаром был небольшой журнальный столик. Создатель бренда просто отсоединил его ножки. С тех пор мебель от Икея доставляется и продается в разобранном виде.

Интересные факты

IKEA – это акроним. Первые две буквы – это имя и фамилия основателя, Ингвара Кампрада. Третья буква – это начало названия фермы, на которой он вырос, а четвертая – родной город.



Многие товары компании имеют географические названия. Основатель бренда использовал имена рек и озер для обозначения мебели в ванной. Для предметов в гостиной использовали названия сел и деревень Швеции.



В Скандинавии и Великобритании Икея продает не только мебель, но и каркасные дома с полностью готовыми стенами. Нужно только собрать конструкцию у себя на участке.



Икея ежегодно использует 1% от всей произведенной древесины в мире. Это в десятки раз больше ее самых крупных конкурентов.





