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Купоны IKEA | Ноябрь 2020

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О магазине IKEA

Икея – это магазин мебели, посуды, домашнего декора. Он основан в Швеции и полностью пропитан духом Скандинавии: минималистичный дизайн, доступные цены, натуральные материалы.


интернет магазин Икея

 

 

Бренд основан в 1943 году. Тогда он работал только по каталогам и только в своей стране.

 

 

 

Сложно было делать доставку в другие города, не говоря уже обо всем мире. Одна небольшая идея позволила преодолеть этот барьер.

 

 

В IKEA стали упаковывать свою мебель в плоские коробки. Первым таким товаром был небольшой журнальный столик. Создатель бренда просто отсоединил его ножки. С тех пор мебель от Икея доставляется и продается в разобранном виде.

 

 

Интересные факты

 

  • IKEA – это акроним. Первые две буквы – это имя и фамилия основателя, Ингвара Кампрада. Третья буква – это начало названия фермы, на которой он вырос, а четвертая – родной город.

  • Многие товары компании имеют географические названия. Основатель бренда использовал имена рек и озер для обозначения мебели в ванной. Для предметов в гостиной использовали названия сел и деревень Швеции.

  • В Скандинавии и Великобритании Икея продает не только мебель, но и каркасные дома с полностью готовыми стенами. Нужно только собрать конструкцию у себя на участке.

  • Икея ежегодно использует 1% от всей произведенной древесины в мире. Это в десятки раз больше ее самых крупных конкурентов.


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Люди идут в Икею за комфортной, практичной и дешевой мебелью. Бренд всегда старается удерживать доступные цены на любые свои товары.


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