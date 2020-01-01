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Промокоды ИЛЬ ДЕ БОТЭ | Ноябрь 2020

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ИЛЬ ДЕ БОТЭ

Если вы фанат косметики, то точно знаете все места, где можно раздобыть промокод IleDeBeaute (Иль Де Ботэ). Он позволит получить скидку или бонус к покупке. Теперь можно попробовать еще больше новых средств, а это всегда приятно.

 

Об online-магазине косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ

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Il De Bote – это интернет-магазин, и одна из популярных сетей магазинов по продаже косметики. Она завоевала безупречную репутацию у клиентов благодаря большому ассортименту сертифицированной продукции:

 

 

  • брендовой парфюмерии;

  • оригинальной декоративной косметики;

  • продуктов по уходу за собой;

  • товаров для загара;

  • товаров для загара

Постоянные акции и скидки в Иль Де Ботэ поднимают настроение каждому клиенту. Вы в любом случае сможете подобрать себе подходящие товары.

 

История компании

 

Иль Де Ботэ — это интернет-магазин косметики. Сеть основана еще в 2001 году. Она быстро стала популярной, и сегодня у нее 138 торговых точек.


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Компанию основал Игорь Денисов. Уже через 7 лет ее выкупили LVMH. Этому бизнес-гиганту принадлежат все самые дорогие бренды в мире. В 2016 году все права на Иль Де Ботэ перешла в руки LVMH.

 

 

 

Ассортимент магазина

 

У сети всегда был уникальный выбор. Компании LVMH принадлежат эксклюзивные права на продажу многих брендов. В России любительницы косметики могли приобрести некоторые интересующие их марки только в Иль Де Ботэ.


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В магазине представлено 30 тыс. товаров. Компания еженедельно пополняет ассортимент косметикой, которая точно будет интересна для их постоянных клиентов.

 

 

Другие услуги Иль Де Ботэ

Под этим брендом работает не только интернет-магазин, но и целая сопутствующая сеть.


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Вы попробуете средства и проконсультируйтесь с визажистом в Make-up Bar. Специалист уделит вам 15 минут свободного времени даже без записи.

 

 

 

Если хотите полноценный макияж, купите подарочную карту. Номинал в 3 тыс. дает право на бесплатный дневной образ. Если у вас карта на 4 тыс., вы можете сделать вечерний макияж.

 

 

Сначала с вами поработает визажист. Он подберёт образ для важного события, подскажет какие оттенки и средства стоит попробовать.

 

 

Если вас интересует не макияж, а уход за собой, загляните в Кабинку Красоты от Иль Де Ботэ. Там вы можете получить консультацию косметолога и профессиональную процедуру по уходу за кожей.

 

 

Все бесплатно, только выполните условия:

 

  • Заведите дисконтную карту компании.

  • Купите товаров на сумму от 8 тыс. рублей, в том числе минимум 1 средство по уходу за кожей.



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  •  

Берите карту, чек, и записывайтесь на прием к косметологу.

 

Условия приема меняются в зависимости от кабинки. В одни вы можете попасть с чеком в 10 тыс. рублей, для других минимальная сумма 15 тыс. Прочитайте точные условия акции перед участием.

 

 

Оплата заказа

 

В торговой сети можно расплатиться наличными, картой или электронным платежом.

 

В Иль Де Ботэ интернет-магазине есть акция с рассрочкой. Вы можете оплатить любой свой заказ на сайте по частям.

 

 

Укажите данные паспорта и телефон. За 1–2 минуты сервис изучит вашу кредитную историю и примет решение о лимите.

 

 

Заполните корзину на указанную сумму и укажите способ оплаты «По частям». Косметику вы получите уже завтра, а платить за нее начнете только через месяц.

 

 

Доставка и самовывоз

 

В небольшие поселки и деревни компания доставляется при помощи Почты России. Для жителей крупных городов доступен больший выбор. Они могут заказать доставку до адреса или забрать посылку самостоятельно в специальных пунктах.

 

Для москвичей действует бесплатная доставка от 1,5 тыс. рублей. Если вы живете в другом городе, закажите на сумму от 5 тыс.рублей, чтобы получить такой бонус.

 

 

Кстати, промокод в Иль Де Ботэ часто дает не только скидку, но и бесплатную доставку при сумме заказа меньше минимальной.

 

 

Дисконтная программа

 

У каждой сети косметики есть своя дисконтная программа. Вы получите бонусную карту при первой же покупке. Ее можно использовать и в других магазинах, например, в KUPIVIP.RU, PANDORA, OKKO и т.д. Весь список партнеров можно узнать на странице акции.


ile de beaute промокод

 

 

При первой покупке с картой клуба вы сэкономите 10%. В остальное время скидки в Иль Де Ботэ сегодня зависят от общей суммы предыдущих покупок.

 

 

 

Если вы накопите 50 тыс. бонусов, получите скидку в 25%. Есть бренды, на которые не распространяются купон Иль Де Ботэ. У нескольких марок действуют ограничения. Подробнее о них можно почитать в правилах дисконтной программы.

 

 

Подарки и акции Иль Де Ботэ

 

Применив купон или промокод Иль Де Ботэ интернет-магазина на парфюмерию и косметику, вы прекрасно сэкономите на покупке.

 

Не смогли определить с выбором товаров? ILE DE BEAUTE сайт проводит мастер-класс по подбору косметики. Торопитесь создать безупречный образ.


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Чтобы не упустить выгодные акции в Иль Де Ботэ, и такие события, как Киберпонедельник и Черная пятница в Иль Де Ботэ (Black Friday), советуем подписаться на рассылку.

 

 

Чтобы узнать подробности об акции, пройдите по ссылке от сервиса. Промокод необходимо скопировать и вставить в поле корзины. Используйте кнопку «Применить» и сумма заказа снизится.

 

 

Некоторые промокоды дают бесплатную доставку. Во время акций от бренда легко найти купон с подарком к каждому заказу.


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У большинства кодов есть срок действия и максимально доступное количество использований. Все зависит от акции и времени ее проведения. Все подробности о промокодах и их условиях есть на нашем сайте.

 

 

 

Кэшбэк Иль Де Ботэ

 

Акции и промокод для Иль Де Ботэ – это еще не все. Здесь вы в любой момент можете воспользоваться кэшбэком. Так называют скидку в несколько процентов, которая применяется не к сумме заказа, а возвращается реальными деньгами или бонусами.

 

Пройдите по ссылке от БериБай. Когда вы оплатите и получите заказ, на ваш бонусный счет придет и кэшбэк. Его размер зависит от суммы покупки.

 

 

Это реальные деньги, которые вы можете еще раз потратить на онлайн-шопинг. Только для начала вам придется их вывести на карту или электронный кошелек. Есть минимальная сумма для вывода.

 

 

Кэшбэк Иль Де Ботэ, промокоды на скидку, новости о скидках: все это ждет вас на страницах сервиса БериБай. Экономьте вместе с нами.

 

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