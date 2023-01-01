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Промокоды ИЛМА | Ноябрь 2023

Потребительский кредит ИЛМА с промокодом для граждан всех категорий

Планируете приобрести автомобиль, сделать капитальный ремонт дома или получить образование – в ИЛМА займ на карту поможет достигнуть любых целей. Достаточно потратить не более полминуты на заполнение заявки, и деньги сразу окажутся на счету.

О компании

МФО ИЛМА предоставляет финансовые услуги всем слоям населения: госслужащие, пенсионеры, льготники, рабочим и даже бизнесу. Семьи определенных социальных групп получают персональные условия на кредит онлайн, где ставки еще ниже. Чтобы взять кредит ИЛМА, потребуется всего 3 шага: заполнить заявку на обратную связь + применить промокод, связаться со специалистом сервиса через 5 минут и оформить документы онлайн или в офисе для получения суммы.

Преимущества для клиентов:

  • Прозрачные сделки без страховок и комиссий
  • Доступна отсрочка платежа
  • Лимит кредитования – 400 000 рублей
  • Реферальная программа + промокоды

ИЛМА кредит промокод на займ

Специальный промокод от BeriBuy

Не упустите возможность забрать и использовать промокоды ИЛМА от сайта БериБай! Ведь это не только купон на скидку, но и ключ к увеличению лимита, снижения % по платежам и не только.

Актуальный промокод ИЛМА

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