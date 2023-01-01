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О компании

МФО ИЛМА предоставляет финансовые услуги всем слоям населения: госслужащие, пенсионеры, льготники, рабочим и даже бизнесу. Семьи определенных социальных групп получают персональные условия на кредит онлайн, где ставки еще ниже. Чтобы взять кредит ИЛМА, потребуется всего 3 шага: заполнить заявку на обратную связь + применить промокод, связаться со специалистом сервиса через 5 минут и оформить документы онлайн или в офисе для получения суммы.

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