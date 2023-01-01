Промокоды Имба Энерджи | Июнь 2023
Энергетики IMBA: залог победы и продуктивности на каждый день
На протяжении всего дня важно иметь в запасе заряд бодрости и сил для самого важного. Лучшим помощником станет энергетический фирменный напиток, выделяющийся широким выбором линейки приятных и авторских вкусов. Оформите заказ и почувствуйте вкус побед!
О продукте
Имба энергетики производятся исключительно из натуральных компонентов: вместо привычного сахара добавляется безопасный подсластитель Сукралоза, а в качестве тонизирующих элементов выступают кофеин, таурин и экстракт корня женьшеня. В отличии от продукции конкурентов, где банка еле выполняет свою функцию, фирменные напитки хранятся в сухом виде в банке на 18 полноценных порций – достаточно только разбавить новый напиток и продолжать наслаждаться вкусом дальше.
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- Наличие бесплатной доставки по РФ
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