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Онлайн университет Imba – профессия в digital-сфере
Обучение Imba – уникальная возможность освоить востребованную профессию в интернет-сегменте. Профессиональные кураторы помогут разобрать необходимый объем теоретических знаний и практических навыков в области digital в кратчайшие сроки (не более 4 месяцев).
Основные направления
Для освоения доступны следующие курсы:
- интернет-маркетолог
- веб-аналитика
- таргетированная реклама
- контекстная реклама
- SMM-направление
- SEO-направление
Освоение курсов поможет вам стать успешным менеджером в digital-среде.
Основные достижения
Академия демонстрирует внушительный результат своей работы:
- 20 лет непрерывного роста на рынке
- Более 5 000 реализованных проектов
- 4 года образовательной деятельности (выпуск 6 000 успешных специалистов)
- 50 авторских перспективных разработок
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