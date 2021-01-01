Главная > Все магазины > Imba
Перейти в магазин

Промокоды Imba | Декабрь 2021
Промокоды похожих магазинов
Cкидка 50% на все продукты
Показать код
******
Cкидка 50% на все продукты Contented Скидка 60% на Профессию Веб-дизайнер (WBDS2) и Дизайн ... Подробнее > системы (DESSYS) < Скрыть
Скидки 45% на все курсы. Новый год "Операция ШОК-МЕШОК"
Показать код
******
Скидки 45% на все курсы Product Live и мешок подарков в придачу. (Операция “ШОК-МЕШОК“)Что ... Подробнее > входит в мешок:При покупке любого курса в подарок:«Python для анализа данных» «SQL для анализа данных» «Soft Skills для digital-менеджеров» «Мастер Google таблиц» + Подарки от партнеров:2 книги от издательства МИФ 15 дней премиум-доступа от Puzzle English 30 дней бесплатной премиум-подписки на все книги и аудиокниги Bookmate < Скрыть
Скидки до 60%. Новогодняя распродажа в Skillfactory
Показать код
******
Скидка 45% на все курсы Skillfactory Этичный хакер (HACKER) - скидка на курс 50% Системный ... Подробнее > администратор (ADMIN) - скидка на курс 60% Python для анализа данных (PY) - скидка на курс 60% < Скрыть
Скидка до 35% на курсы по промокоду (кроме профессий)
Показать код
******
Скидка на курсы за исключением профессий по промокоду при покупке от 25000
Скидка до 35% на все профессии по промокоду
Показать код
******
Скидка на все профессии по промокоду при покупке от 25000р. Введите промокод при покупки курса
Скидка -45% на все курсы Product live и мешок подарков от наших партнеров!
Показать код
******
Скидка -45% на все курсы Product live и мешок подарков от наших партнеров!
Скидка -10% на все по промокоду
Показать код
******
Скидка 10% на все программы Дополнительного Профессионального образования, кроме факультета ... Подробнее > КИНО. Скидка действует на первый семестр обучения. < Скрыть
Скидка -10% по промокоду на факультеты GeekUniversity
Показать код
******
До - 60% Новогодняя распродажа в Skillbox +Подарок при покупки
Показать скидку
Выберите курсы по выгодной цене и сделайте себе подарок, который изменит вашу жизнь.
Скидка -45% на все курсы Skillfactory + подарок!
Показать скидку
Скидка -45% на все курсы Skillfactory, кроме курсов HACKER, ADMIN, PY + при покупке любого ... Подробнее > курса подарок - курс Soft skills для менеджеров! < Скрыть
Похожие магазины
Skillbox
GeekBrains
SkillFactory
Синергия
Product LIVE
Contented
Zavtra.Online
Interra
Среда обучения
Maed

Онлайн университет Imba – профессия в digital-сфере

Обучение Imba – уникальная возможность освоить востребованную профессию в интернет-сегменте. Профессиональные кураторы помогут разобрать необходимый объем теоретических знаний и практических навыков в области digital в кратчайшие сроки (не более 4 месяцев).

Основные направления

Для освоения доступны следующие курсы:

  • интернет-маркетолог
  • веб-аналитика
  • таргетированная реклама
  • контекстная реклама
  • SMM-направление
  • SEO-направление

Освоение курсов поможет вам стать успешным менеджером в digital-среде.

имба обучение

Основные достижения

Академия демонстрирует внушительный результат своей работы:

  • 20 лет непрерывного роста на рынке
  • Более 5 000 реализованных проектов
  • 4 года образовательной деятельности (выпуск 6 000 успешных специалистов)
  • 50 авторских перспективных разработок

Экономия на обучении

Всем учащимся предлагается уникальная возможность сэкономить свой бюджет при помощи надежного сервиса BeriBuy, который предлагает актуальные промокоды imba. При оплате курсов просто укажите промокоды Имба и получите сниженную цену обучения на персональных условиях.

промокоды имба

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина