Промокоды Indesit Hotpoint | Ноябрь 2022
Промокоды Indesit Hotpoint: выбираем надежных помощников для дома
Стиральная машина, холодильник и микроволновая печь – та техника, без которой современная жизнь просто невозможна. Популярный итальянский бренд предлагает современные и функциональные решения для любого дома!
О компании
Indesit Hotpoint - интернет-магазин и крупный бренд, работающий на рынке больше 25 лет. Здесь можно легко подобрать плиту, вытяжку или сушильную машину для решения бытовых повседневных задач вроде готовки или уборки.
Из главных достоинств магазина:
- Бесплатная доставка по России
- Гарантия 1 год + 1 год расширенного сервисного обслуживания
- Огромный ассортимент и инновационные решения
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