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стоимость ремонта, сервисные центры по всей России и возможность выезда специалиста 7 дней в неделю!

Программа сервисного обслуживания от Индезит - это 10 лет гарантии на запчасти, фиксированная ... Подробнее > стоимость ремонта, сервисные центры по всей России и возможность выезда специалиста 7 дней в неделю! Скрыть

Сервисное обслуживание: 10 лет на запчасти и фиксированная стоимость ремонта!

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