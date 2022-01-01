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Промокоды Indesit Hotpoint | Ноябрь 2022

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Промокоды Indesit Hotpoint: выбираем надежных помощников для дома

Стиральная машина, холодильник и микроволновая печь – та техника, без которой современная жизнь просто невозможна. Популярный итальянский бренд предлагает современные и функциональные решения для любого дома!

О компании

Indesit Hotpoint - интернет-магазин и крупный бренд, работающий на рынке больше 25 лет. Здесь можно легко подобрать плиту, вытяжку или сушильную машину для решения бытовых повседневных задач вроде готовки или уборки.

Из главных достоинств магазина:

  • Бесплатная доставка по России
  • Гарантия 1 год + 1 год расширенного сервисного обслуживания
  • Огромный ассортимент и инновационные решения

Индезит Хотпоинт интернет-магазин бытовой техники

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