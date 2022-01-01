Промокоды Ингосстрах | Апрель 2022
Страховая компания Ингосстрах: ваш надежный партнер
Полис ОСАГО, страховка на случай укуса клеща или пожара в квартире – каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью страховых услуг. В этом вопросе важно довериться надежному, проверенному партнеру. Компания Ингосстрах станет именно таким вариантом!
О компании
ПАО Ингосстрах работает на российском рынке с 1947 года. Активная работа ведется и на международном рынке, первые дочерние точки были запущены в Лондоне. Наличие лицензии Центробанка №928 говорит о допустимости оказывать услуги страхования, поэтому клиенты могут не переживать за надежность. За свой огромный вклад Ингосстрах причислен к ряду системообразующих российских страховых компаний. Организация работает не только с физическими лицами, но и с бизнесом, страхуя перевозки, профессиональную ответственность и пассажиров.
В ассортименте услуг Ingosstrah можно выделить следующие:
- Автострахование
- Защита жизни и здоровья
- Страхование путешественников
- Имущество (ипотека, квартиры, дома и дачи)
- Пенсии и инвестиции (накопления, паевые фонды, ИИС и др.)
Одной из наиболее востребованных услуг является оформление е-ОСАГО, электронного полиса обязательной автогражданской ответственности водителей. Расчет выполняется онлайн всего за 2 минуты, а готовый полис приходит как на почту, так и в личный кабинет.
Удобные онлайн-сервисы
На сайте Ingosstrah можно в режиме онлайн не только оплатить нужную вам услугу. Здесь удобно продлить все действующие полисы (например, можно продлить полис ОСАГО в Ингосстрах через интернет онлайн), активировать страховые продукты, а также проверить подлинность и статус страхового случая. Для расчета стоимости внедрены онлайн-калькуляторы, позволяющие сориентироваться по цене. К примеру, для полиса ОСАГО достаточно ввести госномер авто и немного личных данных, чтобы узнать примерную цену. При помощи личного кабинета клиент также может заявить о наступившем страховом случае, вместо того, чтобы лично ехать в офис.
Промокод Ингосстрах – выгодные условия страхования
Оформление нужного вам полиса можно сделать более выгодным. Достаточно перед подачей онлайн-заявки воспользоваться надежным сервисом BeriBuy и найти здесь промокод для сайта ingos.ru. Указав найденный купон на скидку, вы неплохо сэкономите свой семейный бюджет! Все промокоды на BeriBuy обновляются каждый день, поэтому не составит труда найти именно тот, который нужен вам – будь то купон на страхование ипотеки или промокод Ингосстрах на страхование путешественников. Чтобы найти код, необходимо зайти в каталог BeriBuy и в перечне всех компаний-партнеров найти Ингосстрах, просмотреть действующие предложения и скопировать самый интересный купон! Если вы планируете застраховать здоровье либо квартиру, или оформить ОСАГО онлайн, Ингосстрах поможет сделать это быстро и без проблем. Не забывайте о промокодах – они помогут снизить цены на любые страховые услуги!
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