Полис ОСАГО, страховка на случай укуса клеща или пожара в квартире – каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью страховых услуг. В этом вопросе важно довериться надежному, проверенному партнеру. Компания Ингосстрах станет именно таким вариантом!

О компании

ПАО Ингосстрах работает на российском рынке с 1947 года. Активная работа ведется и на международном рынке, первые дочерние точки были запущены в Лондоне. Наличие лицензии Центробанка №928 говорит о допустимости оказывать услуги страхования, поэтому клиенты могут не переживать за надежность. За свой огромный вклад Ингосстрах причислен к ряду системообразующих российских страховых компаний. Организация работает не только с физическими лицами, но и с бизнесом, страхуя перевозки, профессиональную ответственность и пассажиров.

В ассортименте услуг Ingosstrah можно выделить следующие:

Автострахование

Защита жизни и здоровья

Страхование путешественников

Имущество (ипотека, квартиры, дома и дачи)

Пенсии и инвестиции (накопления, паевые фонды, ИИС и др.)

Одной из наиболее востребованных услуг является оформление е-ОСАГО, электронного полиса обязательной автогражданской ответственности водителей. Расчет выполняется онлайн всего за 2 минуты, а готовый полис приходит как на почту, так и в личный кабинет.

Удобные онлайн-сервисы

На сайте Ingosstrah можно в режиме онлайн не только оплатить нужную вам услугу. Здесь удобно продлить все действующие полисы (например, можно продлить полис ОСАГО в Ингосстрах через интернет онлайн), активировать страховые продукты, а также проверить подлинность и статус страхового случая. Для расчета стоимости внедрены онлайн-калькуляторы, позволяющие сориентироваться по цене. К примеру, для полиса ОСАГО достаточно ввести госномер авто и немного личных данных, чтобы узнать примерную цену. При помощи личного кабинета клиент также может заявить о наступившем страховом случае, вместо того, чтобы лично ехать в офис.