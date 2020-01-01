Промокоды Инсантрик | Ноябрь 2020
О магазине
Инсантрик – это интернет-магазин трикотажа из Иваново. Тут есть все — от постельного белья до коктейльных платьев.
Его особенности:
- Эксклюзивные договоры с поставщиками товаров;
- Самые низкие цены на большинство категорий;
- Доставка по всей России, даже в самые отдаленные населенные пункты;
- Оплата товаров уже при получении;
- Нет минимальной суммы заказа;
- Партнерская программа. Привлекай друзей, получай проценты от их покупок;
- Регулярные акции и распродажи;
- На сайте доступны все популярные способы оплаты;
- Для доставки используются услуги четырех компаний: Почта России, DPD, СДЭК, BoxBerry;
- Скорость доставки — от 2 до 14 дней.
Главная особенность – это низкие цены. Мы знаем, как сделать их еще более выгодными.
Скидки и промокоды Insantrik
Есть постоянная акция: купи на сумму от 5,5 тыс. рублей, и получи скидку в 10% на весь заказ. При оплате на сайте действуют дополнительные 5%.
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