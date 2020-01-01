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Промокоды Инсантрик | Ноябрь 2020

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О магазине

Инсантрик – это интернет-магазин трикотажа из Иваново. Тут есть все — от постельного белья до коктейльных платьев.

 

Его особенности:

 

  • Эксклюзивные договоры с поставщиками товаров;

  • Самые низкие цены на большинство категорий;

  • Доставка по всей России, даже в самые отдаленные населенные пункты;

  • Оплата товаров уже при получении;

  • Нет минимальной суммы заказа;

  • Партнерская программа. Привлекай друзей, получай проценты от их покупок;

  • Регулярные акции и распродажи;

  • На сайте доступны все популярные способы оплаты;

  • Для доставки используются услуги четырех компаний: Почта России, DPD, СДЭК, BoxBerry;

  • Скорость доставки — от 2 до 14 дней.

Главная особенность – это низкие цены. Мы знаем, как сделать их еще более выгодными.

 

Скидки и промокоды Insantrik

 

Есть постоянная акция: купи на сумму от 5,5 тыс. рублей, и получи скидку в 10% на весь заказ. При оплате на сайте действуют дополнительные 5%.

 

Если хотите больше, дождись распродажи. В Киберпонедельник и Черную Пятницу в Инсантрик вы сэкономите до 50%.

 

 

В другой момент доступны купоны на скидку Инсантрик.ру. Чтобы найти их, зарегистрируйтесь на БериБай. Здесь собрана информация о купонах и кодах сотен компаний.

 

 

На этом же сервисе доступен кэшбэк в Инсантрик. Вы вернете процент от всей потраченной суммы с каждой покупки. Нужно только зайти в магазин по специальной ссылке, а кэшбэк начисляется автоматически.

 

 

Не забывайте, что он сочетается с другими предложениями или купонами. Если приноровиться, можно делать любые покупки с двойной выгодой.

 

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