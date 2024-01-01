Промокоды INSPERIA | Январь 2024
INSPERIA: онлайн школа подготовки к ЕГЭ на максимальный балл
Успешная подготовка к экзаменам требует особого подхода: структурированный и понятный материал, сильный педагогический состав и комфортная манера обучения. Все это и многое другое способна обеспечить школа Инсперия – современный образовательный сервис для школьников.
О платформе
Онлайн-школа Инсперия более 8 лет оказывает помощь одиннадцатиклассникам в подготовке к сдаче выпускного экзамена: более 4000 сдали ЕГЭ на 90+ баллов. Для занятий докупать ничего не потребуется – площадка предоставляет все необходимое для усвоения теории и выполнения практики, а также дополнительно проводит вебинары по профориентации и психологии для оказания помощи в выборе будущей профессии и для поддержания уверенного настроя на результат.
Занятия охватывают следящие школьные дисциплины: подготовка по русскому языку, математике, информатике и физике, где используются самая актуальная база знаний и методические материалы ФИПИ. Сопровождать ученика будут опытные преподаватели и старшие эксперты ЕГЭ, у которых почти каждый второй выпускник – 100-баллник.
Ключевые преимущества INSPERIA ЕГЭ:
- Проведение занятий online на дому по гибкому графику
- 3 пакета «Минимум», «Стандарт» и «Премимум» с разной ценой
- Обратная связь от наставников и экспертов Инсперия ЕГЭ
- Оказание моральной помощи специалистами
- Комфортная атмосфера и мотивация
- Скидки и промокоды
Актуальные промокоды INSPERIA в бесплатном доступе
Идеальное решение для тех, кто ищет не только высокий итоговый результат на экзаменах, но и экономию семейного бюджета – портал промокодов для вашей персональной выгоды BeriBuy. Ведь только с ним цены станут еще ниже на занятия в Инсперия – промокод просто нужно указать при оплате обучения.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
Показать полностью >