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Промокоды INSPERIA | Январь 2024

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INSPERIA: онлайн школа подготовки к ЕГЭ на максимальный балл

Успешная подготовка к экзаменам требует особого подхода: структурированный и понятный материал, сильный педагогический состав и комфортная манера обучения. Все это и многое другое способна обеспечить школа Инсперия – современный образовательный сервис для школьников.

О платформе

Онлайн-школа Инсперия более 8 лет оказывает помощь одиннадцатиклассникам в подготовке к сдаче выпускного экзамена: более 4000 сдали ЕГЭ на 90+ баллов. Для занятий докупать ничего не потребуется – площадка предоставляет все необходимое для усвоения теории и выполнения практики, а также дополнительно проводит вебинары по профориентации и психологии для оказания помощи в выборе будущей профессии и для поддержания уверенного настроя на результат.

Занятия охватывают следящие школьные дисциплины: подготовка по русскому языку, математике, информатике и физике, где используются самая актуальная база знаний и методические материалы ФИПИ. Сопровождать ученика будут опытные преподаватели и старшие эксперты ЕГЭ, у которых почти каждый второй выпускник – 100-баллник.

Ключевые преимущества INSPERIA ЕГЭ:

  • Проведение занятий online на дому по гибкому графику
  • 3 пакета «Минимум», «Стандарт» и «Премимум» с разной ценой
  • Обратная связь от наставников и экспертов Инсперия ЕГЭ
  • Оказание моральной помощи специалистами
  • Комфортная атмосфера и мотивация
  • Скидки и промокоды

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Актуальные промокоды INSPERIA в бесплатном доступе

Идеальное решение для тех, кто ищет не только высокий итоговый результат на экзаменах, но и экономию семейного бюджета – портал промокодов для вашей персональной выгоды BeriBuy. Ведь только с ним цены станут еще ниже на занятия в Инсперия – промокод просто нужно указать при оплате обучения.

Как получить промокод INSPERIA

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