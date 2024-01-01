Успешная подготовка к экзаменам требует особого подхода: структурированный и понятный материал, сильный педагогический состав и комфортная манера обучения. Все это и многое другое способна обеспечить школа Инсперия – современный образовательный сервис для школьников.

О платформе

Онлайн-школа Инсперия более 8 лет оказывает помощь одиннадцатиклассникам в подготовке к сдаче выпускного экзамена: более 4000 сдали ЕГЭ на 90+ баллов. Для занятий докупать ничего не потребуется – площадка предоставляет все необходимое для усвоения теории и выполнения практики, а также дополнительно проводит вебинары по профориентации и психологии для оказания помощи в выборе будущей профессии и для поддержания уверенного настроя на результат.

Занятия охватывают следящие школьные дисциплины: подготовка по русскому языку, математике, информатике и физике, где используются самая актуальная база знаний и методические материалы ФИПИ. Сопровождать ученика будут опытные преподаватели и старшие эксперты ЕГЭ, у которых почти каждый второй выпускник – 100-баллник.

Ключевые преимущества INSPERIA ЕГЭ: