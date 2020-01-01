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Промокоды ИнструмТорг | Ноябрь 2020

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О магазине ИнструмТорг

Бренд создан в 2009 году. С тех пор он успел завоевать признание тысяч покупателей.


инструмторг интернет магазин

 

 

Здесь вы найдете:

 

 

  • инструменты для строительства;

  • климатическую технику;

  • хозтовары.

Компания сотрудничает с популярными брендами: Palisad, Makita, Bosch, Matrix, Metabo, Husqvarna. Вся продукция сертифицирована. На нее действует гарантия от 1 до 3 лет.


Популярные бренды Инструмторг
 

Оплата и доставка

Сделать заказ можно из любого города России. У Инструмторга 250 пунктов выдачи. Сервис сотрудничает с несколькими транспортными компаниями.

 

Доступна оплата наличными курьеру или банковской картой на сайте. Там же вы можете расплатиться электронными деньгами. Для юридических лиц действует безначальный расчет с оформлением всех необходимых документов.

 

 

Скидки и распродажи

 

На сайте нет постоянного раздела с акциями. Сэкономить вы сможете только во время крупных распродаж. Обычно они приурочены к праздникам, например, к Новому году или 23 Февраля.


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Промокоды InstrumTorg

 

 

Купоны на сайте позволят получить скидку на любую вашу покупку. Все, что от вас нужно, это ввести код в специальное поле в корзине.


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Для Инструмторга промокод можно получить на сайте БериБай. Здесь же собраны все новости о распродажах.

 

 

 

Просто найдите подходящее предложение и скопируйте код. Либо зайдите на страницу с акцией. Если зарегистрироваться и добавить магазин в избранное, узнаете о новых скидках одними из первых.

 

 

В любое другое время можно сэкономить при помощи кэшбэка. Для его получения достаточно зайди на сайт по специальной ссылке от сервиса БериБай.

 

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