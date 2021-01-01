Сегодня заработок в интернете является доступным инструментом для получения прибыли. Компании заинтересованы в ведении деятельности на цифровых ресурсах и в компетентном персонале. С этими задачами вам поможет уникальная школа современных профессий Интерра с выгодной программой промокодов на обучение для клиентов.

Статистика и направления обучения

Онлайн школа Interra предлагает 12 программ цифровых квалификаций. Все занятия курируют 47 квалифицированных спикеров-практиков, имеющих педагогический опыт и разрабатывающих методические курсы. О высоких результатах говорят более 20 тысяч положительных отзывов реальных людей. Перед оплатой используйте промокод для получения скидки.

Interra, школа современных профессий, предлагает следующие направления для освоения:

веб-дизайн и разработка;

бизнес-ассистент и аналитик;

таргетолог;

SMM-менеджер;

ассистент интернет-рекламы;

интернет-маркетолог;

трафик-менеджер;

копирайтер-маркетолог.

План работы

Образовательный центр определяет следующий тип работы со своими клиентами: