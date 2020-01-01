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Промокоды Intimissimi | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин нижнего белья Intimissimi

Итальянская компания Intimissimi больше направлена на продажу женского нижнего белья, но и также в ассортименте есть белье для мужчин.

 

Наивысшего качества материалы и удобство – это то, что должно быть у идеального белья, которое придерживается в Интимиссими.

 

За хорошее качество приходится платить, но покупая в период распродаж, в том числе таких, как КиберПонедельник и Черная Пятница и дополнительно использовав промокод Intimissimi, можно получить не только двойную скидку но и кэшбэк (возврат части денег с покупок) от BeriBuy.

 

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