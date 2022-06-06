Открыть Привет, Карелия! Скидка 2500 рублей на туры Осталось: 6 дней Показать код ****** ******

Промокод на скидку 2500 рублей действует на туры в Карелию с перелетом на чартерных рейсах при ... Подробнее > онлайн-бронировании сайте или в приложении. Акция распространяется только на новые туры, забронированные с 06.06.2022 по 30.06.2022 года. Даты заездов в отель: с 16.06-28.08.22 года. Минимальная стоимость тура - 25 000 руб. Скрыть