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О компании
iPiter - магазин техники Apple, где представлены только новые и оригинальные товары с гарантией 1 год: смартфоны, планшеты и ноутбуки, а также аксессуары. Десять лет компания держит рекордно низкие цены, обеспечивая при этом первоклассный сервис.
Главные плюсы для покупателей:
- Возможность доставки уже в день заказа
- 14 дней для проверки гаджетов
- Скидки и подарки для постоянных покупателей
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