Сегодня многие стремятся к личностному и карьерному росту. Профессиональная переподготовка или повышение квалификации — это не только способ повысить свою ценность на рынке труда, но и возможность реализовать свой потенциал. Однако перед тем, как сделать шаг в мир обучения, у многих возникают сомнения.

Как выбрать подходящую программу, чтобы не потратить деньги зря? Что, если обучение окажется неэффективным? Эти страхи вполне понятны. Институт дополнительного профессионального образования понимает ваши опасения и готов предложить решения.

Он осознает, как важны надежность и результативность курсов для каждого студента. Кроме того, использование промиков при покупке курса поможет существенно сэкономить, что добавляет уверенности в правильности выбора.

О компании

Институт профессионального образования (ИПО) — учреждение, которое предоставляет образование в онлайн-формате по востребованным специальностям, много лет развиваясь в этом направлении. В 2016 году осознав, что традиционные методы уже не соответствуют современным требованиям, институт сосредоточился на персональном подходе и высоком качестве. Учащиеся могут выбирать программы и заниматься в удобном для себя формате, что позволяет завершить объемную программу всего за 2,5 месяца и получить диплом ИПО, аккредитованный Министерством образования и науки РФ.

Преимущества:

Актуальные учебные программы

Комплексный подход к обучению

Широкий спектр направлений подготовки

Практические задания для закрепления знаний

Опция рассрочки платежей и активации промокодов

Многообразие курсов на любой вкус

Государственная лицензия, позволяющая выдавать официальные документы о дополнительном образовании и повышении квалификации

Об обучении

ИПО — дополнительное образование, где студенты могут учиться в любое удобное время, не отвлекаясь от работы. Он предлагает возможность быстрого обучения экстерном по желанию учащихся, а также предоставляет доступ к удобному личному кабинету и персональному куратору, который поддерживает студентов на каждом этапе. Кроме того, предусмотрены индивидуальные скидки, промокоды и гибкие условия оплаты — достаточно оставить заявку на сайте.

В ИПО дистанционное обучение включает актуальные учебные материалы, 100+ профилей подготовки и более 5000 учебных ресурсов, большинство преподавателей — практикующие специалисты с большим опытом. Здесь вы сможете освоить такие направления, как педагогика, психология, охрана труда, экономика, туризм и не только.

Изучение программ осуществляется исключительно в дистанционном формате (за исключением MBA со стажировкой в Чехии), при этом институт активно сотрудничает с Университетом Богемия, предоставляя возможности для стажировок.

Уже 8000 студентов из 200 городов России и СНГ оценили преимущества обучения в ИПО по промокодам.