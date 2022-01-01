Промокоды Институт Профессионального Образования (ИПО) | Март 2022
Институт ИПО: новые знания, доступные каждому
Дистанционное образование уже давно вышло на новый уровень. Сегодня таким путем можно не только получить новую профессию, но и пройти качественную переподготовку или повышение квалификации. Подобные услуги предлагает российский институт ИПО.
О компании
Российский институт профессионального образования ИПО с 2016 года специализируется на цифровом формате преподавания. Площадка дает каждому возможность получить новые знания, всем учащимся предоставляется персональный наставник, индивидуальные условия оплаты и скидки, а также прохождение обучения без отрыва от текущих дел и работы.
Среди главных достоинств, которыми отличителен Институт профессионального и бизнес-образования:
- Более 100 профилей подготовки и 5 тысяч образовательных материалов
- 90% педагогов – сотрудники ведущих ВУЗов Москвы
- Наличие программ как повышения квалификации, так и профессиональной переподготовки
- Выдача дипломов и удостоверений государственного образца
Где можно найти купон на скидку
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