Дистанционное образование уже давно вышло на новый уровень. Сегодня таким путем можно не только получить новую профессию, но и пройти качественную переподготовку или повышение квалификации. Подобные услуги предлагает российский институт ИПО.

О компании

Российский институт профессионального образования ИПО с 2016 года специализируется на цифровом формате преподавания. Площадка дает каждому возможность получить новые знания, всем учащимся предоставляется персональный наставник, индивидуальные условия оплаты и скидки, а также прохождение обучения без отрыва от текущих дел и работы.

Среди главных достоинств, которыми отличителен Институт профессионального и бизнес-образования: