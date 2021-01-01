Промокоды iPort (Айпорт ) | Май 2021
Промокод iPort для смартфонов по лучшим ценам
Техника всемирно известного бренда Apple уже давно зарекомендовала себя как надежная и качественная. Чтобы не тратить время на поход по магазинам, приобрести новый айфон или любую другую технику от Apple лучше всего в интернет-магазине iPort. Здесь можно удобно сравнить различные модели смартфонов или ноутбуков, а также подобрать к ним все необходимые аксессуары. А при помощи промокода на iPort вам откроются еще и приятные скидки на весь ассортимент.
Информация о компании
iPort работает на онлайн-рынке смартфонов Apple более десяти лет, являясь одним из крупнейших премиум-реселлеров (Apple Premium Reseller). Весь представленный ассортимент отвечает стандартам бренда Apple, авторизованный центр iPort практикует персональный подход к каждому клиенту и помогает с консультациями по выбору техники в онлайн-режиме. Помимо интернет-магазина, iPort – это онлайн-университет, проводящий творческие мастер-классы, персональные обучения и групповые занятия о работе с техникой Apple.
В ассортименте онлайн-магазина Айпорт можно подобрать не только гаджеты, но и сопутствующую продукцию:
- Mac, iPad, iPhone и iWatch
- Аксессуары (кабели, чехлы, аккумуляторы, внешние микрофоны)
- Гаджеты (фото и видео, умный дом, игры и развлечения)
- Принтеры и МФУ, мониторы и ЖК экраны
Где и как применять промокод Айпорт
Покупка нового iPhone или Macbook со скидками вполне реальна – для этого достаточно найти и активировать специальный промокод. Это комбинация символов, которая может дать не только скидку, но и бесплатную доставку или подарок. Найти все актуальные промокоды, которые принимает магазин iPort, можно на безопасном сервисе BeriBuy – эта площадка сотрудничает с многими крупными интернет-маркетами. Любой представленный здесь купон на скидку всегда актуален – достаточно скопировать его и приступать к покупкам. Особо стоит отметить промокод на первый заказ: с его помощью новые покупатели получают отличный шанс познакомиться с онлайн-маркетом iPort и купить айфон или макбук по сниженной цене.
Чтобы промокод дал скидку или другие выбранные вами бонусы, нужно сделать следующее:
- На сайте сервисе BeriBuy выберите промокод и скопируйте его
- Добавьте все нужные вам гаджеты и аксессуары в корзину интернет-маркета iPort
- Справа в корзине нужно найти блок «Я знаю промокод!» и ввести туда скопированный купон
- После нажатия на кнопку «Применить» промокод активируется и сумма к оплате изменится
Университет iPort – простое обучение
Чтобы пользование гаджетами от Apple было удобным и продуктивным, интернет-магазин iPort организовал специальный Университет для обучения работе с техникой популярного бренда. Специальная образовательная онлайн-площадка содержит массу бесплатных мастер-классов, которые проводят настоящие профессионалы фотографии, видеосъемки и иллюстрации. При помощи Университета можно всего за несколько минут научиться снимать атмосферные истории и делать оригинальные food-фото при помощи айфона, узнать секреты правильной видеосъемки и многое другое. Почаще заглядывая в Университет от интернет-магазина iPort, можно стать настоящим экспертом в технике Apple.
Карта преимуществ iPort
Постоянные покупатели интернет-магазина Айпорт могут приобрести для себя специальную карту преимуществ iPort+, дающую ряд бонусов. Это не только расширенный период гарантии до 3 лет, но и возможность получать подменное устройство во время ремонта своего, помощь в установке ПО и переносе информации с гаджетов, персональное обучение с тренером по продукции Apple, приоритет на предзаказ новинок Apple, онлайн-консультации специалиста в режиме 24/7 и многое другое.
Существует три варианта карты преимуществ (серебро, золото и платина) – они отличаются количеством бонусных привилегий и стоимостью приобретения. Вам остается выбрать самую подходящую и оформить покупку карты iPort прямо на сайте. Также все три варианты карты дают ее обладателю возможность участвовать в программе Trade-In с повышенными скидками в интернет-магазине. Данная программа позволяет сдавать старые устройства компании Apple и приобретать новые по сниженной цене, а при наличии карты цена окажется максимально низкой.
Интернет-магазин гаджетов и аксессуаров от компании Apple рад каждому покупателю. Вооружайтесь выгодным скидочным промокодом, который ждет на сервисе BeriBuy, и приобретайте айфон последней модели или новый Макбук по привлекательной стоимости в крупном авторизованном интернет-реселлере iPort!
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