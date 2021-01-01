Техника всемирно известного бренда Apple уже давно зарекомендовала себя как надежная и качественная. Чтобы не тратить время на поход по магазинам, приобрести новый айфон или любую другую технику от Apple лучше всего в интернет-магазине iPort. Здесь можно удобно сравнить различные модели смартфонов или ноутбуков, а также подобрать к ним все необходимые аксессуары. А при помощи промокода на iPort вам откроются еще и приятные скидки на весь ассортимент.

Информация о компании

iPort работает на онлайн-рынке смартфонов Apple более десяти лет, являясь одним из крупнейших премиум-реселлеров (Apple Premium Reseller). Весь представленный ассортимент отвечает стандартам бренда Apple, авторизованный центр iPort практикует персональный подход к каждому клиенту и помогает с консультациями по выбору техники в онлайн-режиме. Помимо интернет-магазина, iPort – это онлайн-университет, проводящий творческие мастер-классы, персональные обучения и групповые занятия о работе с техникой Apple.

В ассортименте онлайн-магазина Айпорт можно подобрать не только гаджеты, но и сопутствующую продукцию:

Mac, iPad, iPhone и iWatch

Аксессуары (кабели, чехлы, аккумуляторы, внешние микрофоны)

Гаджеты (фото и видео, умный дом, игры и развлечения)

Принтеры и МФУ, мониторы и ЖК экраны

Где и как применять промокод Айпорт

Покупка нового iPhone или Macbook со скидками вполне реальна – для этого достаточно найти и активировать специальный промокод. Это комбинация символов, которая может дать не только скидку, но и бесплатную доставку или подарок. Найти все актуальные промокоды, которые принимает магазин iPort, можно на безопасном сервисе BeriBuy – эта площадка сотрудничает с многими крупными интернет-маркетами. Любой представленный здесь купон на скидку всегда актуален – достаточно скопировать его и приступать к покупкам. Особо стоит отметить промокод на первый заказ: с его помощью новые покупатели получают отличный шанс познакомиться с онлайн-маркетом iPort и купить айфон или макбук по сниженной цене.

Чтобы промокод дал скидку или другие выбранные вами бонусы, нужно сделать следующее:

На сайте сервисе BeriBuy выберите промокод и скопируйте его

Добавьте все нужные вам гаджеты и аксессуары в корзину интернет-маркета iPort

Справа в корзине нужно найти блок «Я знаю промокод!» и ввести туда скопированный купон

После нажатия на кнопку «Применить» промокод активируется и сумма к оплате изменится

Университет iPort – простое обучение

Чтобы пользование гаджетами от Apple было удобным и продуктивным, интернет-магазин iPort организовал специальный Университет для обучения работе с техникой популярного бренда. Специальная образовательная онлайн-площадка содержит массу бесплатных мастер-классов, которые проводят настоящие профессионалы фотографии, видеосъемки и иллюстрации. При помощи Университета можно всего за несколько минут научиться снимать атмосферные истории и делать оригинальные food-фото при помощи айфона, узнать секреты правильной видеосъемки и многое другое. Почаще заглядывая в Университет от интернет-магазина iPort, можно стать настоящим экспертом в технике Apple.