Хороших специалистов мало, что делает профессию востребованной на рынке. И это идеальный шанс для всех получить квалификацию для старта новой карьеры.

Об учреждении

Институт прикладной психологии в социальной сфере готовит специалистов по программам с применением дистанционных технологий. Пользователь с нуля сможет освоить новую специализацию под руководством опытных экспертов курсов.

Особенности площадки: