Промокоды Айкьюша (iQsha) | Февраль 2022
Айкьюша - развивающий сайт для вашего ребенка
Чтобы дети не скучали, отдыхая от домашних игр и дел, предложите им заниматься с Айкьюшей. Развивающая платформа поможет малышам обучаться в интересном формате - учимся онлайн с яркими персонажами и приятной озвучкой каждого игрового действия.
Ассортимент обучающих занятий
iQsha ru - детский сайт дистанционного образования для любознательных и активных детей. Представленные здесь уроки подойдут для малышей от 2 до 11 лет, они нацелены на всестороннее развитие – каждый день вам будет бесплатно доступно 10 онлайн-занятий. А при покупке безлимитного доступа заниматься можно без ограничений. За успешное выполнение заданий ваш ребенок получит приятный диплом, 3D-медали, интересные раскраски и предметы для обучающего квеста. Награды мотивируют к дальнейшему обучению и повышают интерес.
На выбор для детей и их родителей доступны следующие развивающие занятия:
- Мышление и логика
- Чтение и грамота
- Математика
- Внимание и память
- Окружающий мир
- Английский язык
Одно из популярных направлений - изучаем буквы с Айкьюшей для младшей возрастной группы. Малыш быстро освоит гласные буквы и сможет в дальнейшем закрепить свои знания в следующих курсах.
Отличительные особенности компании
В сравнении с конкурентами, в Айкьюша развивающие упражнения подходят для занятий без присмотра взрослых – все задания удобно озвучены и сопровождаются визуальными подсказками. Помимо этого, школа отличается целым рядом отличительных преимуществ:
- Награда за лучший образовательный продукт 2020 по версии EdCrunch Award
- Все занятия разрабатываются экспертными педагогами
- Курсы удобно поделены по возрастным группам и включают в себя игры для детей и интерактивные задания
- Удобный блог для родителей со статьями о воспитании, детском творчестве, развитии кругозора и памяти у малышей
Используем промокод Айкьюша для выгодных условий
Найти для платформы Айкьюша промокод на скидку для оплаты безлимитного доступа не составит труда. На сайте удобного сервиса BeriBuy вас уже ждет купон на скидку не только на сайт для детей Айкьюша, но и для множества других школ и интернет-магазинов. Скопировав для компании iQsha промокод, просто укажите его перед оплатой доступа к занятиям, чтобы оценить размер своей экономии. На BeriBuy все купоны и промокоды ежедневно актуализируются – вам не нужно их перепроверять или копировать заранее. Просто зайдите на сайт и выбирайте среди всех предложений самое интересное.
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