Чтобы дети не скучали, отдыхая от домашних игр и дел, предложите им заниматься с Айкьюшей. Развивающая платформа поможет малышам обучаться в интересном формате - учимся онлайн с яркими персонажами и приятной озвучкой каждого игрового действия.

Ассортимент обучающих занятий

iQsha ru - детский сайт дистанционного образования для любознательных и активных детей. Представленные здесь уроки подойдут для малышей от 2 до 11 лет, они нацелены на всестороннее развитие – каждый день вам будет бесплатно доступно 10 онлайн-занятий. А при покупке безлимитного доступа заниматься можно без ограничений. За успешное выполнение заданий ваш ребенок получит приятный диплом, 3D-медали, интересные раскраски и предметы для обучающего квеста. Награды мотивируют к дальнейшему обучению и повышают интерес.

На выбор для детей и их родителей доступны следующие развивающие занятия:

Мышление и логика

Чтение и грамота

Математика

Внимание и память

Окружающий мир

Английский язык

Одно из популярных направлений - изучаем буквы с Айкьюшей для младшей возрастной группы. Малыш быстро освоит гласные буквы и сможет в дальнейшем закрепить свои знания в следующих курсах.

Отличительные особенности компании

В сравнении с конкурентами, в Айкьюша развивающие упражнения подходят для занятий без присмотра взрослых – все задания удобно озвучены и сопровождаются визуальными подсказками. Помимо этого, школа отличается целым рядом отличительных преимуществ: